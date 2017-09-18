Адахан Мадумаров поддержал Омурбека Бабанова

Кандидат в президенты Адахан Мадумаров поддержал кандидата на пост главы государства Омурбека Бабанова на встрече с избирателями в городе Узген Ошской области.

Он отметил, что не поддерживает мнения отдельных сограждан о том, что голосовать на выборах нужно за своего земляка.

«Нам не нужен из нашего села, нам нужен президент, который будет управлять всей страной! Мы должны уходит от землячества.

Если у человека есть справедливость в сердце, если человек готов работать во благо страны, если вы чувствуете, что именно этот человек сможет достичь поставленных целей, то выбирайте его!

Мне все равно, кто именно будет исполнять наши цели, главное, что наши цели по развитию страны были достигнуты», - сказал Адахан Мадумаров.

Он отметил, что вся страна видит, как создаются препоны отдельным кандидатам в президенты в разных районах страны.

«Узген не должен показывать недоброжелательство. Когда мне сказали, что Омурбек Бабанов проводит встречу здесь, я решил прийти на собрание и сказать ему: «Добро пожаловать». Это правильно. Я не рву его фотографии, не снимаю баннеры, не говорю: «Ты не отсюда, езжай в свой район!». В 2010 году, в 2015 году я говорил, что знаю выдающихся кыргызов из каждого региона, но тогда же я говорил, что ищу выдающегося человека страны. И на выборах у вас есть возможность выбрать этого выдающегося человека. Выбор за вами!» - заявил политик.

Он призвал жителей Узгена не бояться запугиваний, не бояться увольнений, и сделать правильный выбор.

«Всех не пересадить, всех уволить с работы невозможно! Кто будет работать в школах, если уволят всех учителей? Кто будет лечить больных, если уволят всех врачей? Это невозможно сделать!» - добавил Адахан Мадумаров.

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