Экзамен для Текебаева. Уполномоченные представители повторно обратились в ЦИК

Уполномоченный представитель депутата парламента и кандидата в президенты Омурбека Текебаева Алмазбек Жолдошбеков повторно обращается в ЦИК с просьбой обеспечить условия главному социалисту страны для сдачи теста по государственному языку.
Об этом ИА «24.kg» сообщили в штабе партии «Ата Мекен».
По их данным, Жолдошбеков подал заявление в Первомайский суд, где идет процесс по делу Текебаева и Чотонова, исполняя тем самым рекомендацию ЦИК от 26 июля.
Отметим, тогда члены комиссии Кайрат Осмоналиев и Елена Джилкичиева посоветовали представителям Текебаева решить вопрос о сдаче им экзамена в судебном порядке. Однако судья Айбек Эрнис уулу дважды отказал в ходатайстве отметив, что это прерогатива ЦИК.
В Центризбиркоме на заявление уполномоченного представителя пока не ответили. Если до 10 августа Омурбек Текебаев не сдаст экзамен и не представит соответствующий сертификат, то не будет зарегистрирован как кандидат.
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