Бабанов: "Ни с кем не будет тандема, буду бороться до конца!"

В ходе пресс-конференции Бабанов заявил, что знает человека, который распускает сплетни про него.

"Я ни с кем не вел переговоры по тандему или по должности премьер-министра. Сейчас оппоненты изучают ситуацию. Им будет на руку, если Бабанов сойдет с дистанции. Я говорю только подтвержденные вещи. Знаю, кто распускает слухи. Если не прекратят, я буду вынужден дать адекватный ответ", - сказал Бабанов.

Помимо этого Омурбек Бабанов рассказал о том, как встал на ноги: "Я не притронулся к государственной собственности. Я с 2005 года в политике. До этого был бизнесменом. Если человек разбогател, не состоя на государственной службе, то он может гордиться. Выкупил обанкротившиеся предприятия. Сейчас весь бизнес принадлежит семье, управляется специалистами. Я никогда не защищал бизнес, поступал по совести. Я желаю сохранить, а не приумножить то, что имею".

Омурбек Бабанов рассказал и о возможном объединении с политиками. "Готов объединиться со всеми политиками, поддерживающими мою идею. Политик должен думать о сплочении страны. Некоторые думают, что у президента Кыргызстана узкие полномочия. Это ошибочное мнение. У президента большие полномочия. Этих полномочий становится больше, если его партия сидит в парламенте. Кыргызский президент - не английская королева. В Кыргызстане не будет роста, пока не определимся с формой правления. Один институт должен взять в свои руки лидерство".

Про Омурбека Бабанова ходит много слухов. Среди общественности бытует мнение, что Омурбек Бабанов не пойдет на выборы, нацелился на должность премьер-министра. Такие разговоры подкреплялись мнением политических экспертов. "Про меня ходят различные разговоры. Говорят, что вступлю в тандем и откажусь от участия в выборах. Нет, этого не будет. Я пойду до конца, стану президентом, если поддержит народ", - сказал Бабанов.

Источник: газета "Майдан.kg" №29 от 02.08.2017 / стр. 3