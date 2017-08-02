Чыныбай Турсунбеков в итоге признал свое бессилие

Какая судьба ждет козленка, мечтающего о "траве с двух гор"? Остается голодным. Чыныбай Турсунбеков правильно рассчитал, что может остаться ни с чем как на одной, так и другой стороне, в итоге был вынужден подчиниться решению СДПК.

Какая судьба ждет козленка, мечтающего о "траве с двух гор"? Остается голодным. Чыныбай Турсунбеков правильно рассчитал, что может остаться ни с чем как на одной, так и другой стороне, в итоге был вынужден подчиниться решению СДПК.

Напомним, до этого Атамбаев на пресс-конференции прокомментировал намерение Чыныбая Турсунбекова принять участие в президентских гонках и выразился в духе, что если тот не уважает решение СДПК, то будут вынуждены вывести его из рядов партии.

Но желание Чыныбая Турсунбекова участвовать в президентских гонках было настолько сильным, что доходило до пикировок на съезде СДПК. Хотя не мог открыто выплеснуть свою злость на однопартийцев, сделавших ставку на Сооронбая Жээнбекова, тем не менее изливал свою обиду, его едва смогли успокоить. Сильно настроенный в любом случае участвовать в президентских выборах Турсунбеков сегодня дал пресс-конференцию. Он заявил, что не пойдет на выборы, а будет продолжать свои функции спикера парламента.

"Ряд СМИ написали про меня, что выторговываю у главы государства президентский пост. Я никогда не просил у президента кресло ни для себя, ни для родственников. Такого в практике у меня не было. Встречался с президентом в качестве спикера, но ничего не просил", - сказал Турсунбеков.

Но в то же время следующими словами он дал знать, что отказывается от кандидатства не по собственному желанию, а вынужден сделать это по причине обстоятельств, которые к этому вынуждают:

"Многие мои однопартийцы хотели видеть меня президентом. Среди них есть также члены политсовета. Реальное руководство пожелало мне успехов в начинании. До 30 июля совещался с рядом важных политиков, переговорил с лидерами оппозиции. В результате принял решение не участвовать в гонках", - сказал Турсунбеков, подчеркнув, что его отказ сделан ради Кыргызстана. По его словам, Кыргызстан в настоящее время нуждается в объединении политических сил, поэтому уважаемый спикер отказался от своих амбиций ради государства.

Тем не менее можно предполагать, что Турсунбекова вывели из состояния эйфории и заставили одуматься слова Атамбаева: "Если не уважает наше решение, тогда выйдет из партии".

Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org