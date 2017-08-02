Член партии "Кыргызстан" Канатбек Тургунбеков заявил о незаконности выдвижения Каната Исаева кандидатом в президенты от имени партии.
Такое заявление он сделал на пресс-конференции сегодня, 1 августа.
"Стало известно, что заседание политсовета партии было проведено в отсутствие кворума. Также на местах не проводились партийные собрания. Решение съезда вызывает сомнение", - сказал Тургунбеков.
Он также заявил, что его не пригласили на съезд, а о решении он узнал спустя 2 дня. "Я даже не знал, что меня вывели из состава политсовета. По данному поводу никто ничего не пояснил. Кроме меня, были выведены и другие члены: Таалайбек Сагынов, Байгазы Кенжебаев и Жаныбек Исаев. Это решение было принято Канатом Исаевым. Требую повторного проведения заседания политсовета, так как оно прошло без кворума", - сказал он.
Лидер указанной партии Канат Исаев пока что не дал комментариев.
Источник: super.kg, перевод: gezitter.org
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