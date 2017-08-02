Бабанов желает вернуть старый режим и править как хан?

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов провел пресс-конференцию в столице, на которой сделал громкое заявление, что имеет намерение изменить систему власти.
"Система власти должна быть или президентская, или парламентская. Когда я стану президентом, этот вопрос будет выставлен на общественные слушания. Наш народ должен на референдуме определить, президентская или парламентская республика. Ничего хорошего не произойдет, если Кыргызстан не определится с формой власти", - сказал он. Примечательно, что в своей речи он говорил не "если я стану президентом", а "когда я стану президентом", как будто получил гарантию от Всевышнего.
Аналогичное мнение он высказал на съезде партии "Республика - Ата-Журт". "Став президентом, я упраздню или президентский, или премьерский пост", - говорил он.
Вследствие этого возникает вопрос: какую цель ставит Бабанов? По действующей Конституции, наша страна является парламентской республикой. В конце прошлого года наш народ уже определился с выбором, какая форма правления нам нужна. Тогда почему Омурбек мырза снова поднимает этот вопрос?
Если проанализировать его заявления и учесть, что в настоящее время мы проживаем в парламентской системе, то поймем, что целью Бабанова является возврат к президентскому правлению. Следует ли из этого, что он снова хочет вернуть нас к режимам Акаева и Бакиева?
В период правления двух президентов, которые ныне в бегах, мы на собственном опыте убедились, как влияет на народ и государство президентская власть. Мы осознали, что так как наш народ любит свободу и демократию, он никогда не согласится на авторитарное или семейное правление. Поэтому наш народ не допустит возврата к президентскому авторитарному режиму, который хочет вернуть Бабанов. Вполне вероятно, что подобные предвыборные заявления Бабанова негативно скажутся на голосах, которые он рассчитывает получить на предстоящих выборах.
Источник: sayasat.kg
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