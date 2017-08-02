Денис Бердаков, политолог: "Бабанов начал чувствовать себя неуверенно, он уже не фаворит..."

Бишкек, "Саясат. kg". На съезде партии "Кыргызстан" Омурбек Бабанов участвовал в качестве гостя и, отступив от традиций, сделал ряд заявлений.

Обычно кандидаты на участие в президентских выборах никогда до этого не делали таких заявлений. В то же время в социальных сетях начали говорить, что Бабанов откажется от участия в президентских выборах, чтобы удовлетвориться премьерский должностью. О чём это сигнализирует, и что стоит за такими заявлениями? Известный политолог Денис Бердаков дал интервью одному из русскоязычных агентств по кругу этих вопросов. Его мнение следующее:

- Первым делом вспомним, что конкретно сказал Омурбек Бабанов на съезде, выдвинувшем Каната Исаева кандидатом на высший пост. По версии издания "Вечерний Бишкек" он сказал так: "Я хотел бы сказать, что политики должны уметь прощать. Люди в политике должны объединяться ради интересов страны. У нас один Кыргызстан, один народ. Я считаю, что если политики объединятся в такой период, это будет говорить о дальновидности и мудрости. Сегодня Канат Исаев выдвигает свою кандидатуру. Здесь в зале находится и кандидат от партии "Ата-Журт". На пост главы государства баллотируется и ряд других лиц. Я считаю, что в ближайшее время нам всем нужно собраться и сесть за стол переговоров. Там должны быть и социал-демократы. Если мы примем одно решение, то, я считаю, так будет лучше для будущего страны, и выборы пройдут в мире и единстве. Если мы не будем слышать друг друга, общаться и договариваться, народ от этого ничего не выиграет".



Каким вне рамок должно быть моё мнение по данному поводу? Во-первых, "собираться и садиться за стол переговоров" надо не до выборов, а после. Собирает победившая сторона. Главным образом собирает после выборов, советуясь, какие позитивные дела необходимо сделать для будущего страны. Как они собираются организовывать "договорный футбольный матч", не зная мнения электората?

Во-вторых, для чего необходимо приглашать на выборы СДПК, чтобы победить на выборах? Для ответа на этот вопрос, по-моему, надо вспомнить слова президента Алмазбека Атамбаева на недавней пресс-конференции. До этого представители партии "Республика - Ата-Журт" везде говорили, что Омурбек Бабанов официально станет преемником президента, вопрос решен. А что, Атамбаев за него?

Теперь же выясняется, что Бабанов освобождает дорогу Сооронбаю Жээнбекову, которого президент считает самым правильным выбором. Это ставка стала для него ударом. Очень долго обсуждали, как президент похвалил Бабанова на пресс-конференции в Чолпон-Ате. По моему мнению, все очень просто. Он просто похлопал по спине Омурбека Токтогуловича, намекнул, что "еще не время", выразил свое одобрение, сказал, что он хороший джигит, но пока что ему рано идти в высшую власть. Не в этот раз. По моему мнению, "когда все вернется на круги своя". Все серьезные аналитики понимают вес в парламенте 28-мандатной "Республики". Никто не сможет насильно отобрать энергию, средства, сноровку вести общенациональный бизнес, политическую сферу у О. Бабанова. В ближайшие годы он станет ценным элементом системы. Но открыто хотят сказать, что "не президентом".

Кроме того, Бабанов по итогам собственного соцопроса знает, что рейтинг Жээнбекова растёт и опережает его собственный. К тому же видит, что эта тенденция развивается стремительно.

В такой ситуации Омурбек Бабанов чувствует себя неуверенно. Теперь он на выборном марафоне не абсолютный фаворит. По этой причине Бабанов обращается к социал-демократам и предлагает начать переговоры. Омурбек Токтогулович нашел простой путь для достижения премьерского поста (он под известную гарантию знает, что его не ушлют в отставку с поста премьера, как это было до этого). Жээнбеков без всяких проблем станет президентом. Ответят ли на это потенциальные союзники? Это открытый вопрос.

Источник: sayasat.kg