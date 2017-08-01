Для упорно отрицавшего свои подтвержденные роликом "секс-геройства" Текебаева опровергнуть слова Маевского – раз плюнуть!

Скоро уже 30 лет, как пребывает на политической арене Омурбек Текебаев, в начале 1990 годов начинавший молодым политиком с черными кудрями, решительным взглядом и острым языком. Но с течением времени решительности во взоре и остроты языка поубавилось, чистейший в прошлом политик вмешался в коррупцию, успел стать героем порноролика, превратившись в старого игривого политика без позиции. От черных кудрей, которые были у него в молодости, уже ничего не осталось.

По всей видимости, Текебаев со времен своей молодости не смотрелся в зеркало, потому что в последние времена почему-то перестал себя узнавать. Общеизвестно, что вышеупомянутый порноролик был снят во времена Бакиевых. Решил уставший выступать про политику наш Омуке развеяться, но не дали ему отдохнуть, сняли на видео его "отдых" какие-то молодчики. К тому же развлекается он весьма оригинальным способом, в отличие от других мужчин, задействовав брючный ремень. Кажется, возносится на вершину любви только в том случае, если таскает туда-сюда свою партнершу с помощью накинутого на ее шею поводка.

Когда этот ролик стремительно распространился в интернет-ресурсах, многие легкомысленные девушки "влюбились" в Текебаева. Отдельные мужчины решили попробовать воспользоваться ремнём для получения удовольствия, но выслушали нарекания в духе "Ты решил Текебаевым заделаться?" В общем, он смог внедрить в сексологию новый метод получения оргазма. Многие хотели задать Текебаеву вопрос, неужели возбуждаются эрогенные зоны, если водить на поводке. Но Омуке упорствовал, что там не он, ремень не его, держащая ремень рука тоже не его, "то", что болталось, тоже не его. Желающих получить у него консультацию по сексологии как ушатом холодной воды окатили. Но наш народ видел, что в видеоролике именно Текебаев, телосложение тоже его (наверняка лучше всех распознала его жена).

После парламентских выборов 2010 года Текебаев со своей партией "Ата Мекен" едва попал в парламент, но возжелал стать спикером. Тогда ставший депутатом от партии "Ар-Намыс" Анвар Артыков загнал его в угол словами: "Омурбек Чиркешович, появилось видео с вашим участием, после этого правильно ваше намерение стать спикером ЖК, есть ли у вас моральное право?" Но это Текебаев ответил: "Это был не я, он похож на вас"! После этого общественность поняла, что он уже многие годы не смотрелся в зеркало. По всей видимости, Текебаев до сих пор представляет себя джигитом с черными кудрями, как в 1990 годы.

Он прославился по мародерству, но видео ещё не появилось. После раскрылось, что он получил один миллион долларов, ставя целью тайно передать компанию "Мегаком" российскому бизнесмену. По данному делу в настоящее время он привлекается к судебной ответственности. Но всё ещё продолжает привычное, заявляя, что не брал у Маевского миллион долларов, что этого никто не докажет. По всей видимости, хочет сказать "где ваша видеолента, на которой я беру миллион?" Возможно, в ближайшие дни такое видео будет обнаружено, но до этого времени нам стоит разок дать Текебаеву посмотреть на себя в зеркало. Сказать, что в этом зеркале его изображение, волосы поседели, на лице морщины, тело такое-то, а размер "причинного места" такой-то.

Иначе снова будет отрицать. Хорошо бы Текебаеву сейчас узнавать себя как изнутри, так и снаружи. Конечно, мы не знаем, что у него там внутри. Видим только его наружность. Говорит красиво. Выступает как человек, ненавидящий коррупционеров. Сможет создать видимость, что болеет за Кыргызстан. Но, как говорится, "делай то, что говорит мулла, но не повторяй его действий", слова Текебаева расходятся с его делами. На парламентских заседаниях и в СМИ читает народу наставления, предстаёт в выгодном свете. Но в свободное время убегает, зажав в руке ремень. Или отправляется по кафешкам в расчёте, с кого бы выжать миллион.

Источник: kurch.kg

http://www.gezitter.org/politic/62003/