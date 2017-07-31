Бабанов: ЦИК должна принять меры к Жээнбекову

Центральная избирательная комиссия должна принять меры к баллотирующемуся на президентство премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову.

Такое мнение выразил кандидат в президенты Омурбек Бабанов.

На проходящей в Бишкеке пресс-конференции Бабанов отметил, что преимущество Жээнбекова на выборах – в премьерской должности, которую тот занимает в данное время. Также Бабанов подверг критике Общественный канал за то, что он предоставляет кандидату власти больше времени в эфире.

"Если на ОТРК идет получасовой эфир, то 29 минут из них – о Сооронбае Жээнбекове", - сказал Бабанов.

Источник: maralfm.kg

