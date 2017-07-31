Ахматбек Келдибеков, общественно-политический деятель: «Мне не присущи такие качества как затаенная злоба и месть»

Наверняка единичны политики как Ахматбек Келдибеков, прошедший трудовой путь от первой ступеньки до высшей должности.

Он начинал государственную службу с простого места, впоследствии работал спикером парламента. Насколько долго находился в политике Ахматбек Келдибекович, настолько много пережил мучений и радости. Как говорится, страдал, попробовал на вкус мед и яд службы. Сегодня он пополняет собой ряд персон, намеревающихся идти на президентские гонки. Мы подробно побеседовали с ним о предстоящих целях, соперниках, мнениях о нем самом в обществе.

- Ахматбек Келдибекович, вы сдали в ЦИК решение съезда?

- Да, сдали. Сейчас приступили к сбору 30 тысяч подписей.

- Оказывается, судимость с вас будет снята 8 ноября, вы не опасаетесь, что не зарегистрируетесь?

- В ст.62 Конституции все написано открыто и ясно. Я веду работу на основе обязывающего в этой Конституции. В ст.62 написано «Президент не моложе 35, не старше 70 лет. Свободно говорит на государственном языке. Должен прожить в Кыргызстане в общей сложности не менее 15 лет». Порядок избрания президента определяется законом. Определение кандидата в президенты написано точно и отчетливо в с.62 Конституции. Порядок избрания дает совершенно другое значение. Поэтому все сказанное о снятии, не снятии судимости противоречит Конституции.

- Когда вы втроем с Камчыбеком Ташиевым, Адаханом Мадумаровым объединились, то говорили, что один из троих выдвинется в президенты? Оказалось, вы втроем собрались. Что стало причиной тому?

- Правильно говорите, объединенные в тройку мы втроем выдвинули кандидатуры. Но у нас есть заблаговременно намеченные определения. С приближением выборов мы поведем работу на этой основе.

- Вы считаете, кто будет основным соперником?

- Уважаю всех, желающих стать президентом. Неправильно одного называть крутым, другого плохим. Но есть кандидаты, отличающиеся сильным финансовым положением, или же возможностями известности народу. Основная конкуренция пройдет именно между ними. Двое получивших наибольшее количество голосов во время выборов могут выйти во второй тур. Лишь при удачном стечении обстоятельств, по выходе во второй тур узнаем, кто будет основным соперником.

- Вы верите, что выборы пройдут вторым туром?

- Только если во время выборов не произойдет различных событий, а все будет в рамках закона, тогда обязателен переход во второй тур.

- Управление народом нелегкая ноша. Но количество выдвигающихся на президентство кандидатов постоянно растет, и достигло 40. Это признак демократии или настолько легко руководить кыргызом?

- В случае нашего полноценного перехода к парламентскому правлению президента избрал бы парламент. В принципе парламентская система такая. Из-за того, что со времени получения независимости мы много раз меняли Конституцию, сегодня выдвигается много кандидатов. Они полагают «если бог даст, и я буду избран, то изменю Основной закон удобно для себя». Если б при недавнем изменении Конституции внесли требование, что в нее 30 лет нельзя вносить изменения, то столько человек не собралось бы идти во власть. Будет хорошо, если Конституцию выберет народ. Открыто и прозрачно оставить ее на волю народа, вынести на обсуждение, и в случае поддержки подавляющей частью народа, адаптировать Конституцию к оставшейся от предков традиции и написать, что нельзя менять 50 лет. Если каждый приходящий во власть человек будет изменять Основной закон, то никто не может гарантировать, что он не изменится.

- Что для вас власть?

- Я не присоединяюсь к мнению, что все идущие во власть люди становятся счастливыми. В моем понимании, если бог предначертает на роду простого смертного «служи народу», то нельзя не исполнять. Необходимо, чтобы народ видел твои живущие работы, чтоб ценил. Только если население даст хорошую оценку, подобает сказать «я служил народу».

- Очевидно, выборы пройдут в крайне остром характере. Прежние и более поздние друзья, вместе работавшие, вместе ходившие в политике, вы все собрались идти на большие гонки…

- Какие бы выборы ни были, но когда много соперников и выборы проходят по-настоящему состязательно – это хорошая вещь. Можно поддержать прошлые выборы с участием сильных людей. Не было бы такого ажиотажа, если б президента избирал парламент, а не народ.

- Наверное, мало таких политиков как вы – битый «тертый калач», видевший хорошее и плохое. Выходя на великие гонки, вы верите окружающим? В таком положении всякое бывает: предадут, как раз перед состязанием откажут?

- Человек должен верить человеку. Человек-одиночка ничего не добьется в жизни. Те, кто давно в тяжелые для меня дни отвернулись и ушли, сейчас приходят, здороваются, расспрашивают спокойно о жизни. Я даю оценку этому лишь внутри себя. Не злюсь, не говорю «не приходите», пусть приходят, видят. Всему бог судья.

- На выборы уходят немалые средства. В принципе, откуда будет ваш финансовый источник?

- Сложно сказать, что на выборы не уйдут средства. Агитационные работы, плакаты, газеты-журналы, зарплата журналистам, питание, бензин на машину – все это деньги. По возможности ищем, находим.

- С тех пор как вы собрались на президентство, ваши соперники говорят: «У Келдибекова характер строгий, если он придет к власти, все начнется. Уничтожит демократию…»

- Жизнь улучшится, только когда закон будет работать для всех одинаково. В Конституции имеется больше 30 статей о правах человека. Но мы не можем исполнять их. Права человека стоят в 5 раз выше прав президента, также стоят выше прав правительства, парламента. Поэтому нам нельзя не соблюдать закон.

- Некогда заинтересованная в вашем аресте и заключении Аида Салянова сегодня сидит на вашем месте и допрашивается. Это бренность человеческого бытия или?..

- Сказанные нами некогда доказательства: «Аида, ты нарушаешь законы…»,- сегодня она сама в суде повторяет слово в слово. Более того, мы в то время каждый день ей говорили, что совершает неправильные дела, она не слушала. Еще до вынесения решения судом она признала виновным, говорила всякую всячину, порочила. Я не злорадствую ее сегодняшнему положению, констатирую положение. Не желаю зла как человек, переживший такое.

- Сегодня Салянова села в парламенте вместе с людьми, которых вчера признала преступниками. Ну, это судьба. Раз выпала такая судьба, вы сможете вместе работать, не принимая во внимание совершенное ею преступление?

- В бытность Аиды айым генеральным прокурором многократно повторялись нарушения закона, двуличие. Теперь они сами подверглись делу, сотворенными их собственными руками. Раз человек, надо быть простительным. Кыргызстан небольшое государство. И в плохом, и в хорошем мы видимся лицом к лицу. Мне не присущи такие качества как затаенная злоба, месть. Я все оставляю на волю бога.

Источник: газета «De факто» №25 от 28.07.2017/стр.8

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