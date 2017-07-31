Омурбек Бабанов рассказал, как построил свой бизнес: покупал обанкротившееся

Кандидат в президенты Омурбек Бабанов рассказал сегодня на пресс-конференции, как построил свой бизнес.

По его словам, раньше он был бизнесменом, а сейчас является политиком.

«В политике я нахожусь с 2005 года. Я политик кровью и потом. Если человек заработал состояние, не находясь на должности, этим нужно гордиться. Я ни один ларек государственный не приватизировал. Я покупал обанкротившиеся предприятия. Сейчас весь бизнес, который принадлежит моей семье, находится под управлением профессионалов», — сказал Омурбек Бабанов.

«Я никогда не защищал свой бизнес, а всегда поступал по совести. Мне не нужно приумножать, мне важно сохранить имеющееся», — добавил он.



Ссылка: https://24.kg/vybory/58848/

