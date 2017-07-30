В августе решится судьба Чыныбая

Судя по полученной из надежных источников информации, в середине августа планируется созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша.

На ней рассмотрят вопрос снятия с должности спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова.

Уже сейчас в СДПК началась борьба за спикерство, напоминая дележку шкуры неубитого медведя, многие вращаются по одному взгляду «первого».

Подстрекавшие Чыныбая «мы поддержим, если ты выдвинешься», теперь вроде сгрудились вокруг президента, жадно стремясь к таким устуканам как пост спикера, главы правительства.

Поверивший им Чыныбай Турсунбеков вышел за очерченную «первым» линию, не поддержал кандидатуру Сооронбая Жээнбекова на политическом совете СДПК 17мая. Тем самым попал под гнев президента и его ближайшего окружения.



Не жалея от себя сыпавший деньгами на все политические кампании СДПК Чыныбай Турсунбеков в итоге вытеснен на обочину, его близкие сразу после 17 мая говорили, что он стал «изгоем».

Показавший твердость своего курса Турсунбеков на курултае-съезде СДПК 15 июля постарался стать альтернативой Сооронбаю Жээнбекову. Но не нашел никакой поддержки у делегатов курултая.

Теперь как назло, у Чыныбая Турсунбекова не осталось возможности для отступления назад, ведь он 2-3 раза открыто объявил «буду участвовать в президентских выборах самовыдвиженцем».

Но до сих пор не подал заявления в ЦИК. Есть еще немного времени для подачи заявления. Как известно, можно выдвигать кандидатуру до начала августа.

Поход в одиночестве на выборы не гарантирует победы Турсунбекову. Его шансы были бы гораздо выше при выдвижении от имени партии.

Если Чыныбай Турсунбеков вопреки всяческим рискам пойдет на президентские выборы, тогда откроется дорога для превращения его в самостоятельную политическую фигуру. Пусть не победа, но появится возможность спасти свое лицо, организовать самостоятельную партию, пойти самостоятельно на предстоящие парламентские выборы. Имеющий достаточно денег и богатства Чыныбай Турсунбеков может ставить перед собой такие цели.

Разумеется, потеряет спикерство, может быть выведен и из партии. И не только это, вероятно возбуждение уголовного дела.

А не идти на выборы равноценно потере лица. Поэтому Чыныбай Турсунбеков стоит перед сложным выбором.

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.07.2017/стр.11, перевод: gezitter.org