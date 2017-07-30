Каков авторитет кандидатов, спорящих за трон?

Количество подавших заявления в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах превысило 30.
ЦИК принимает заявления о выдвижении кандидатов до 1 августа 2017 года. Список может удлиниться. В этот раз мы выставили на суд народа не всю соревнующуюся группу за президентство, а только тех, чьи имена активно обсуждаются в народе, особенно среди пользователей социальных сетей, то есть, давно и отлично известных общественности имена 15 нижеследующих кандидатов. С целью узнать, у кого какой шанс перед выборами, мы попросили разных экспертов выставить каждому из кандидатов баллы от 1 до 7, и попытались определить авторитет кандидатов.
В итоге:
За действующего главу правительства Сооронбая Жээнбекова все дали по 7 баллов, он вырвался далеко вперед своих соперников (70 баллов).
Второе место заняли Темир Сариев и Бакыт Торобаев, набравшие по 50 баллов.
Третьего места удостоился Омурбек Бабанов (48 баллов).
Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.07.2017/стр.7, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!