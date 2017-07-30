Каков авторитет кандидатов, спорящих за трон?

Количество подавших заявления в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах превысило 30.

ЦИК принимает заявления о выдвижении кандидатов до 1 августа 2017 года. Список может удлиниться. В этот раз мы выставили на суд народа не всю соревнующуюся группу за президентство, а только тех, чьи имена активно обсуждаются в народе, особенно среди пользователей социальных сетей, то есть, давно и отлично известных общественности имена 15 нижеследующих кандидатов. С целью узнать, у кого какой шанс перед выборами, мы попросили разных экспертов выставить каждому из кандидатов баллы от 1 до 7, и попытались определить авторитет кандидатов.

В итоге:

За действующего главу правительства Сооронбая Жээнбекова все дали по 7 баллов, он вырвался далеко вперед своих соперников (70 баллов).

Второе место заняли Темир Сариев и Бакыт Торобаев, набравшие по 50 баллов.

Третьего места удостоился Омурбек Бабанов (48 баллов).

Источник: газета «Майдан.kg» №28 от 26.07.2017/стр.7, перевод: gezitter.org