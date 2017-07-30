Российские политологи: "С учетом неоднозначного отношения к Бабанову в кыргызской политике, сложно представить, что Атамбаев сделал бы ставку на него"

Давайте вспомним, что конкретно сказал на традиционной летней пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев: "Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Омурбека Бабанова".

Давайте вспомним, что конкретно сказал на традиционной летней пресс-конференции президент Алмазбек Атамбаев: "Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал Омурбека Бабанова". Все. Этим глава государства, безусловно, отметил "качество" лидера "РАЖ".

Значит ли это, что Омурбек Токтогулович получит действительную поддержку от президента на предстоящих выборах?

Конечно, так удобнее трактовать это заявление сторонникам Бабанова, но, наверное, не стоит торопиться и выдавать желаемое за действительное. Об этом говорят и российские политологи.

Соучредитель Института гуманитарно-политических исследований Александр Филиппов в беседе с "Вести.кg" напомнил, что уже были прецеденты, когда команда Бабанова пыталась использовать добрые слова президента в адрес лидера "РАЖ" в пользу последнего.

- Лояльные к "республиканцу" СМИ представляли картину так, будто Атамбаев назвал Бабанова своим преемником. Хотя президент ничего подобного не говорил. И штабу Омурбека Токтогуловича все же, наверное, стоит воздержаться от подобных интерпретаций. Ведь в конечном счете все это может обернуться против него. Да и, потом, с учетом неоднозначного отношения к Бабанову в кыргызской политике сложно представить, что Атамбаев сделал бы ставку на него. Повторюсь, что политтехнологам Бабанова рано радоваться и делать акцент на заявлении Атамбаева. Президент мог бы сделать ставку на Бабанова, но как уже было сказано самим главой государства, и я с ними согласен, "чуть-чуть" Омурбек Бабанов до этого уровня не дотягивает. А чуть-чуть, как известно, не считается, - считает Филиппов.

Другой известный российский политолог Сергей Михеев поделился с "Вести.кg", что из России предвыборная ситуация в Кыргызстане выглядит следующим образом – единственным кандидатом, которого действительно поддерживает действующий президент Атамбаев – Жээнбеков.

- И, на мой взгляд, по совокупности обстоятельств у него на данный момент более предпочтительные шансы на избрание. Ну а то, что другие кандидаты в борьбе за пост главы государства используют каждую возможность, тоже объяснимо - для них стоит задача победить любой ценой.

Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org