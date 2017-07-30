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Печать E-mail Подробности Политика 25.07.2017 10:09 Просмотров: 35 С каждым днем множатся сторонники Сариева К предстоящим президентским выборам во всех областях страны полностью открылись штабы председателя партии «Ак шумкар» Темира Сариева. На сегодняшний день в областные штабы приходят толпы народа, добровольно помогают собирать подписи, сами подписывают, говоря, что ценят Сартиева как решительную, держащую свое слово личность, оказывают доверие. Особенно местные жители говорят, что расскажут с гордостью, как Сариев добился выполнения многих полезных работ для страны в короткий срок своего премьерства. Вместе с тем жители Иссык-Кульской областью выражают благодарность Сариеву за решительное начало строительства иссык-кульской дороги, не скрыли, что назвали ту дорогу «Дорогой Темира».Ну а жители Нарынской области благодарны Сариеву за то, что во время руководства правительством восстановил много ветхих зданий в Нарыне, своевременно построил несколько школ для учащихся. Не может не радовать, как с каждым днем множатся ряды поддерживающих Сариева людей. Источник: газета «Ачык саясат плюс» №27 от 21.07.2017/стр.7, перевод: gezitter.org Добавить комментарий