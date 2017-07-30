Люди, которым место в тюрьме, пиарятся, кандидатами в президенты идут, – А.Атамбаев

Люди, которым место в тюрьме, пиарятся, кандидатами в президенты идут, сказал президент Алмазбек Атамбаев 24 июля на пресс-конференции в Чолпон-Ате.



«Когда был вопрос о моих чувствах, что на сердце, немножко тревожит. Хотелось бы, чтобы люди не обманулись, ведь народ у нас доверчивый, быстро все прощает. Люди, которым место в тюрьме, пиарятся, кандидатами в президенты идут. И это пройдет. Страна становится другой. Ну и конечно, журналисты должны как-то определиться для себя, потому что есть вещи, которые политикам прощать нельзя», - сказал он.



«За 6 лет, после апреля 2010 года, мы вместе сделали другую страну. Наша страна гордая, пусть и маленькая. Страна, перед которой открыта совершенно другая дорога. И, конечно же, хотелось бы, чтобы тот, кто будет избран президентом, продолжил путь на полную финансовую и иную независимость страны», - добавил А.Атамбаев.



АКИpress