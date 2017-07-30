Люди, которым место в тюрьме, пиарятся, кандидатами в президенты идут, – А.Атамбаев

Люди, которым место в тюрьме, пиарятся, кандидатами в президенты идут, сказал президент Алмазбек Атамбаев 24 июля на пресс-конференции в Чолпон-Ате.
«Когда был вопрос о моих чувствах, что на сердце, немножко тревожит. Хотелось бы, чтобы люди не обманулись, ведь народ у нас доверчивый, быстро все прощает. Люди, которым место в тюрьме, пиарятся, кандидатами в президенты идут. И это пройдет. Страна становится другой. Ну и конечно, журналисты должны как-то определиться для себя, потому что есть вещи, которые политикам прощать нельзя», - сказал он.
«За 6 лет, после апреля 2010 года, мы вместе сделали другую страну. Наша страна гордая, пусть и маленькая. Страна, перед которой открыта совершенно другая дорога. И, конечно же, хотелось бы, чтобы тот, кто будет избран президентом, продолжил путь на полную финансовую и иную независимость страны», - добавил А.Атамбаев.
АКИpress
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!