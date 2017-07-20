Недопонимание «Атамбаев-Турсунбеков»

Чыныбай Турсунбеков после 2010 года послужил карманом СДПК. Без слов понятно, что он ничего не пожалел от себя для президентской кампании Атамбаева в 2011 году, на парламентских выборах до этого и в последующих выборах.

Благодаря этому «спонсорству» Чыныбай Турсунбеков дошел до спикерства в Жогорку Кенеше, взошел на высокую ступень власти. С высокой ступеньки показалось рукой подать до дальнейшей власти, в нем проснулись президентские амбиции.

Конечно, нет ничего предосудительного в пробуждении президентских амбиций у Чыныбая мырзы. У него есть продвигающие вперед деньги, есть богатство. Как говорится, стал еще больше известен народу во время спикерства.

Оказалось, Чыныбай мырза ходил большим мечтателем, полагавшим, что его «спонсорство» будет оценено Алмазбеком Атамбаевым, и что он выдвинет его кандидатуру от имени партии. Но Атамбаев доверился старому другу, выбрал Сооронбая Жээнбекова.

Из-за этого между Турсунбековым и Атамбаевым возникла трещина, рассогласованность. Первый признак расхождения был замечен 17 мая, когда политический совет СДПК по указанию Атамбаева поддержал Сооронбая Жээнбекова, а Чыныбая Турсунбекова не поддержал.

После этого Алмазбек Атамбаев открыто сказал, что Чыныбай Турсунбеков не может участвовать в выборах от имени СДПК, «по сравнению с Чыныбаем Турсунбековым, пришедшим только вчера в партию, он долгое время является соратником с Сооронбаем Жээнбековым, очень хорошо знает его».

Вопреки подобным предостережениям Чыныбай Турсунбеков сообщил о намерении участвовать в президентских выборах как кандидат на пресс-конференции 30 июня, а после этого заявил на съезде СДПК 15 июля. На курултае-съезде успел рассказать также о своей программе.

Но за такое «своеволие» на курултае один из самых близких последователей Алмазбека Атамбаева глава избирательного штаба СДПК, сегодняшний «рулевой» партии Фарид Ниязов сделал чрезвычайно жесткое предупреждение.

Первый заместитель председателя СДПК (председатель – Алмазбек Атамбаев в связи со своим президентством остановил председательство в партии. Но в реальной жизни не так) Фарид Ниязов напомнил: Если Чыныбай Турсунбеков выдвинется кандидатом на выборах, тогда будет отстранен от партии. «Согласно уставу партии, каждый ее член обязан выполнять решение съезда. Если кто-то не выполнит его, тогда ему нет места в СДПК»,- сказал Ниязов.

На такое предостережение Чыныбай Турсунбеков огрызнулся, показывая видом, будто оспаривает партию у «истинных хозяев». Спикер сказал: «Партия сама нуждается в очищении. Нам надо уничтожить балласт. Нам надо избавиться от пришедших в партию ради мандата и должности».

Чыныбай Турсунбеков постарался убедить делегатов курултая, называя белое белым, черное черным: «От нашей партии будет два кандидата. Но это не означает разделения». Из этого толка не вышло, делегаты потребовали от него самого остановиться, освистали и устроили шум и гам.

Чыныбай Турсунбеков дважды озвучил намерение участвовать в президентских выборах как кандидат. Поэтому у него не осталось возможности для отступления назад. Если он отступит назад, то на его карьере как политика будет поставлена точка. Если же не отступит, то будет выведен из партии, лишится поста спикера. Но сможет сохранить депутатский мандат. Если только гневливый Атамбаев не опозорит его, посадив в тюрьму.

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 19.07.2017/стр.7

