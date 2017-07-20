Зарылбек Рысалиев: «Бабанов не сделал народу ничего хорошего, даже один мост не построил»

Удостоенный уважения народа генерал Зарылбек Рысалиев дал нашей газете интервью, взорвавшись от праведного гнева.
Заке открыто поделился некоторыми серьезными мыслями, затаенными внутри, которые до этого никому не говорил. Ясное дело, каждого заставит задуматься сказанное им о настоящем Манасе и чтоб новый президент пошел на кумбоз Манаса и дал клятву.
Он раскрыл не очень известное до сих пор новое лицо таласского спекулянта, отъявленного бизнесмена, политика-братишки Бабанова. Кстати, это - отдельный большой разговор, данная генералом оценка Бабанову, не оцененному народом.
Об этом сможете почитать в следующем номере нашей газеты. А пока знайте открыто сказанное генералом о Бабанове, который ни разу не сделал народу доброе дело, даже один мост не построил.
Источник: газета «Багыт.kg» № 60 от 19.07.2017/стр.3
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