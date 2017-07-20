Сможет ли победить тандем Ташиев-Келдибеков?

Вчера, 18 июля в Национальной филармонии имени Т.Сатылганова прошел съезд партии «Ата Журт».

На съезд пришли Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Бакыт Торобаев, Темир Сариев, Аликбек Джекшенкулов, Нур уулу Досбол, Эмиль Узакбаев и другие видные политики.

На президентские выборы выдвинуты кандидатуры сопредседателей партии «Ата Журт» Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова. Мы ждали, что станет известно по результатам голосования делегатов, кто же поучаствует в большой гонке от имени партии. Оба лидера в равной мере получили поддержку. Итак, если от других партий вышло по одному кандидату, то из «Ата Журта» двое, да еще вышли одинаково хорошо известные народу, опытные, зрелые политики.

Темир Сариев, лидер партии «Ак шумкар»: «В гонке стремя к стремени, братишка-ука, постои за честь!»

- Мы сегодня стоим перед исторической ситуацией. Ведь впереди грядет возможность избрать президента Кыргызской Республики традиционным путем.

Наша страна за годы строительства независимости пережила тяжелые испытания. Трижды сменилась власть, но вместе с неожиданными ситуациями …

В этот раз мы стоим перед выбором главы страны не с политическими беспорядками, а культурным путем. Конечно, есть множество молодцев для управления группой. Но кто правитель народа?

Представляется, что и в этот раз в политической продвигающей группе будет большое количество выступающих в гонке. А президентская обязанность будет возложена только на одного человека. Поэтому я в полной мере уверен, что предстоящая политическая борьба создаст сильную конкуренцию.

Там, где конкуренция, обязательно бывает прогресс. Может быть, в этом значение мудрого выражения наших предков «для далекого охвата взором бывает прозорливец, для высказывания бывает красноречивый оратор». Разумеется, я уверен, что выдвижение вперед молодцами партии «Ата Журт» одного достойного кандидата добавит тяжеловесности избирательной кампании.

Может быть, кто-то выйдет соревноваться из амбиции вписать в свою биографию «я участвовал в президентских выборах». Понимаю, авторитетные политики такой цели не ставят.

Поэтому я не считаю идущего на выборы по политическому решению партии «Ата Журт» Акматбека Келдибекова одним из таких политиков. Там, где на соревнования выходят такие смелые молодцы, обладающие политическим опытом, мужским характером, я убежден, там выборы пройдут с качественным конкурентным характером. Уверен, кто станет достойным из смелых молодцев, ищущих путь выхода из сегодняшней тяжелой ситуации, то и народ отдаст свои голоса этому кандидату. Конечно, в такой гонке нет лучшего толкача и тренера-наставника, чем народ. Ведь будущее народа и государства зависит от политической воли, устойчивости, прозорливости, дальновидных взглядов вырвавшихся вперед в будущей гонке смелых молодцев. Считаю одним из таких лидеров Ахматбека Келдибекова, обладающего силой объединения южного и северного региона, удовлетворяющего устремления всего народа, всех избирателей. В то же время я сейчас желаю широкой дороги лучшему сыну «Ата Журта», народному любимцу Камчыбеку Ташиеву! За народ надо болеть так, как болеет именно Камчыбек! Весь народ знает, что Камчыбек Ташиев не пожалеет свой жизни ради народа!

Как говорил известный общественный деятель Осмонакун Ибраимов: «Надо вырвать язык у политиков, делящих наш народ на север-юг», - я бы хотел всех вас призвать, чтоб все мы сегодня твердо держались этого принципа.

В завершение своих слов скажу: я солидарен с тем, чтоб оправдали силу вдохновения, надежду участников сегодняшнего съезда, и в политической гонке вырвались вперед.

Узонгу кагыш жарышта

Укам сен жара намыска!

Эр-азамат тобунан

Эл учун алга арышта!

(В гонке стремя к стремени

Ука-братишка, постои за честь!

Вырвись вперед для народа

Из группы смелых молодцев!).

Бакыт Торобаев: «На прошлых парламентских выборах Ташиев получил 300 тысяч голосов, столько голосов до этого еще никто не завоевывал…»

Лидер партии «Онугуу-Прогресс», кандидат в президенты Бакыт Торобаев отметил очень хорошие отношения с Камчыбеком Ташиевым.

- Оказывается, некоторые говорят, что у меня с Ташиевым неважные отношения. Это неправильно. Ташиев мой ага – старший брат. Мое уважение велико к передовому опытному политику-ага»,- сказал Торобаев. И далее: «Ата Журт» на своем пути столкнулся со многими трудностями, но не сломался, напротив, закалился. Самое главное, у этой партии есть не продавший его народ. Тому доказательство – парламентские выборы 2010 , 2015 года. Вы сильные, потому что вместе с народом»,- сказал он.

Также он обратился к пришедшим на съезд партии делегатам: «Вы сюда пришли не из страха потерять работу, а пришли по велению сердца». Торобаев отметил: Ташиев опытный отличный политик, напомнил, что на парламентских выборах 2015 года количество отдавших за него избирателей дошло до «рекордных показателей».

«300 тысяч человек отдали голоса за Ташиева. Такого показателя до этого не было»,- дополнил он.

Исмаил Исаков: «Келдибеков отличный госслужащий, Ташиев истинный народный представитель, они доказали это…»

Экс-депутат Исмаил Исаков выразил мнение о Камчыбеке Ташиеве и Ахматбеке Келдибекове.

Исмаил Исаков:

- Я хорошо знаю и Келдибекова, и Ташиева. В одно время мы вместе сидели в одном парламенте с сидящим здесь Бекназаровым, Ишенбаем Кадырбековым. В то время Соцфонд выдавал вместо пенсий, пособий заплесневевшую муку, старое мыло, которым было невозможно умываться. Мы решили, что это надо прекратить и привели в руководство Соцфондом Ахматбека Келдибекова. За короткое время он прекратил такие явления, начал выдавать пенсии и пособия только в денежном выражении. Келдибеков доказал, что государственный служащий тоже по-настоящему болеет за народ и землю, и если поступающее сверху указание направлено против народа, то он может отказаться от такого указания, может проводить свободную политику. А Камчыбек Ташиев в парламенте был истинным натуральным народным представителем. В 2010 году они внесли вклад в прекращение июньских событий, помогли Временному правительству. Они оба достойны президентства»,- сказал он.

Источник: газета «Майдан.kg» №27 от 19.07.2017/стр.12, перевод: gezitter.org