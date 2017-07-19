Акматбек Келдибеков Бекназарову: "В 2005 году вы могли стать президентом, если не отдали бы свое место другому"

17 июля, на курултае Постоянного народного совета политик Акматбек Келдибеков сказал, обращаясь к Азимбеку Бекназарову: "В 2005 году вы вы могли стать президентом, если не отдали бы свое место другому".

Он сказал, что 70 процентов выступающих на курултае отсидели в тюрьмах.

"В истории Кокандское ханство сменяли аксыйцы и алайцы. Если бы вы не вмешались в 2010 году, революции бы не случилось. Сегодня вы обязаны выставить свою кандидатуру. Если бы в 2010 году вы были бы сами [президентом], то мы не материли бы судей. У вас есть и опыт, и сила.

Как сказал Равшан Жээнбеков, курултай власти [съезд СДПК] оцепила милиция. Завтра курултай проведет наша партия. Милиция, оказывается, оцепляет только в двух случаях - когда защищает [кого-то] и когда боится", - сказал он.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org