Как Келдибеков, так и Ташиев мои братья

Сегодня, 18 июля в Бишкеке проходит курултай патриотической партии "Ата-Журт". На курултае от имени политсовета партии Бодош Мамырова предложила кандидатуры Акматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиева.

Сегодня, 18 июля в Бишкеке проходит курултай патриотической партии "Ата-Журт". На курултае от имени политсовета партии Бодош Мамырова предложила кандидатуры Акматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиева.

На курултае присутствовали кандидаты на президентство Мадумаров, Торобаев, Сариев и Бекназаров. Выступивший с речью на курултае лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев сказал следующее: "Как Келдибеков, так и Ташиев мои братья. Они прошли тяжелые испытания, превратились в передовых политиков. Впереди выборы, давайте вместе писать новую историю. По благоволению Бога, победа будет на нашей стороне".

Источник: fakt.kg, перевод: gezitter.org