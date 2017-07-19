Азимбек Бекназаров: Ташиев был посажен из-за кыргызских недр, а Келдибеков – из-за постановления, подписанного 89 депутатами

Сегодня, 18 июля, в Национальной филармонии проходит съезд партии "Ата-Журт".
Главный вопрос повестки – выдвижение кандидата на президентские выборы от имени партии.
"Я не буду читать наставлений, я выскажусь относительно двух лидеров. Спотыкались, падали, сидели в тюрьме. Скажу как человек, выступавший для обоев адвокатом ", - начал Бекназаров, поделившись далее своим мнением относительно политических гонений на Ташиева и Келдибекова.
"Почему был посажен Ташиев? Из-за недр кыргызов, из-за месторождения "Кумтор". Почему был посажен Келдибеков? Он был посажен за то, что подписал постановление об открытии спецпредставительства парламента в России в целях улучшения положения кыргызских мигрантов, которое было подписано 89 депутатами", - сказал Бекназаров.
Напомним, президентские выборы назначены на 15 октября.
В настоящее время число сдавших заявления в ЦИК о своём самовыдвижении и выдвигаемых от имени партий кандидатов на президентство достигло 30-ти.
Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org
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