Чыныбай Турсунбеков выдвинет свою кандидатуру в президенты

Спикер Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков примет участие в предстоящих президентских выборах.
Он сообщил об этом сегодня на курултае СДПК.
Он сказал, что внутри партии, членом которой он сам является, нет никакого раскола и разделения, всего лишь от СДПК будет больше одного кандидата, а это – признак демократии.
Турсунбеков дополнил, что внутри партии должны быть перемены, за этим наблюдают также другие силы, неправильно быть членом партии ради должности. Отметил совместное выполнение многих работ за 6 лет его вступления в СДПК.
Некоторые сидевшие в зале несколько раз пытались оборвать выступление Ч.Турсунбекова, он сказал о своем понимании требования – не должно быть выступающих против решения партии.
Сегодня партия СДПК проводит в Бишкеке свой очередной курултай. В повестку дня были внесены вопросы подведения итогов деятельности партии за последние годы и выдвижения кандидатуры премьер-министра Сооронбая Жээнбекова в президенты.
Источник: Азаттык уналгысы, перевод: gezitter.org
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