Эдиль Байсалов, гражданский активист: Основная борьба пройдет между сегодняшним и прежними премьер-министрами»

Эдил Байсалов: Сколько раз мы просили учесть это, но они с Темиром Аргенбаевичем не отказались от своей политики.

- В передаче телекомпании «Next ТВ» вы объявили, что в 2007 году Феликс Кулов и Темир Сариев поднимали трайбалистские лозунги, развалили «Единый фронт», а это в свою очередь создало угрозу гражданской войны. Сколько правды в этом? Остановитесь подробней…

- Да, я так говорил. Кто-то же хвалит Темира Сариева, мол, он в тот апрельский день остался один на площади. Я спросил: «Да, этот человек – отличный спортсмен, смельчак, этого никто не отрицает. Но другой вопрос: «Зачем выходил Темир Сариев на ту площадь? Почему они при нависании угрозы гражданской войны поддержали Феликса Кулова?». С движением «За реформы» мы в 2006 году весной-осенью организовали много митингов.

В то время Феликс Кулов не особо подавал голос. Но поздней, когда сам был снят с должности, он разделил оппозицию надвое. На одной стороне были мы: А. Атамбаев, Р. Отунбаева, О. Бабанов, А. Бекназаров, а на другую сторону ушли О. Текебаев, Т. Сариев, М. Эшимканов, К. Байболов. Несмотря на настоящее зарождение угрозы гражданской войны, «Единый фронт» говорил: Мы свергнем власть. Слава богу, они не достигли цели. А иначе мы по-настоящему противоборствовали бы по регионам, так как в том апреле предательство Бакиевых еще не дошло до больших масс народа. Сколько раз мы просили учесть это, но они с Темиром Аргенбаевичем не отказались от своей политики.

- Кроме того, вы сказали, что после революции 24 марта Т. Сариев в Сокулукском районе поднял вопрос: «уроженцы какой области распределяют земли». Тем самым вы привели пример разделения Темиром Сариевым народа. Действительно ли политик такого калибра высказывал слова, делящие народ?



- Темир Сариев в то время был депутатом Сокулука. Мы все помним, как выходил на площадь с зелеными лозунгами «раздаются земли».

- В то время вы были министром социального развития, правда ли Сариев говорил: «Ты же с севера, а здесь нарушается квота южан»? Возможно, он это сказал без задних мыслей? Похоже, у вас к нему просто личная обида, из-за этого его критикуете? Вы критиковали также в бытность его премьер-министром, что не может сохранить порядок, реализовать проект «Безопасный город». Наверное, в такой короткий срок невозможно сделать все это?

- У меня к Темиру Сариеву нет никакой личной обиды. Эти слова я сказал на дискуссии в программе, организованной Next ТВ. В той программе он сказал об «объединении народа», я напомнил: «Он так говорил, моя обязанность сообщить своему народу и избирателям об этом, так как именно такие политики в последние 20 лет делят кыргызов, они пришли, рассчитывая «ты с той земли, ты потомок того рода».

Да еще потом он дает слово «установлю железный порядок». У премьер-министра для установления порядка много полномочий по сравнению с президентскими. Я спросил: «Почему тогда не установили? Почему, даже при наличии готовых денег, три раза объявляли тендер, но не могли провести, а МВД смог установить «Безопасный город»? Мало ли что бывает в жизни. Моя обязанность – напоминать избирателям о недостатках и преимуществах идущих на выборы лиц.

- Кыргызстан при Сариеве вступил в Таможенный союз. Сделал большие работы. А вы говорите о нем: «Не сподобился провести переговоры на достаточном уровне». По какой причине?

- Ну, это же мы все видим. Где, с какого завода вывозится продукция? Овощи-фрукты и кое-какая молочка и раньше вывозились. Но где те лаборатории? Их давным-давно надо было подготовить, правильно? Пять лет работал министром экономики, какую промышленность ввел в работу? Вот и Атамбаев говорит об этом: «Мы не смогли открыть ни одного завода». Наоборот, ведь закрылись работавшие швейные цеха. Сотни тысяч новых мигрантов отправились в Россию, разочаровались даже те, кто до последнего верил «вот-вот сейчас улучшится». Обанкротились десятки тысяч наших соотечественников, поставлявших автомашины. Если говорить об этом, получится долго.

Мы должны вступать в союз, но и то с осторожностью, надо было думать о национальном интересе. Не говорю о русских-белорусах, но валовая продукция казахов в 10 раз выше на душу населения, чем у нас. Скажите, вы можете быть на равных с человеком, в 10 раз богаче вас, пусть даже он ваш брат? Надо было хорошо проводить переговоры, продлить льготный период. А эти всё подписали. Казахстан и Беларусь сказали, что к некоторым соглашениям присоединятся только в 2025 году, а делегация под руководством Темира Сариева сказала в первый же день «мы согласны», раскрыли все отрасли. И вон те выданные Россией 200 млн долларов вручили в руки азербайджанского частного предпринимателя Агаларова. Об этом речь еще впереди!

- Сейчас число собирающихся соревноваться за президентство превысило 20 человек. Кто из них по-настоящему достоин президентства?

- Посмотрим, кто из них вырвется вперед. Но основная борьба, по-видимому, пройдет между сегодняшним и прежними премьер-министрами.

- На какой вопрос в первую очередь должен обратить внимание и решить будущий президент?

- На наше объединение. Не попрекать народ, а говорить хорошие слова, поднять настроение! Думаю, самое первое,– установить согласие, исправить наш нрав.

Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org