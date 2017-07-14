КырОппозиция никак не может определиться с кандидатом №1 в президенты...

Еще ранней весной оппозиционные силы начали проводить собрания, спорили насчет кандидата в президенты, не могли найти общий язык.

У большинства амбиции достигают небес, они говорят: "Я стану президентом, я все сделаю". Сегодня мы обратились к некоторым известным личностям, поинтересовались, почему оппозиция не может выбрать единого кандидата...

Ишенбай Кадырбеков, общественный деятель:

- Оппозиция не может сплотиться и выдвинуть единого кандидата. Это естественно. Ни в одной стране оппозиция не могла объединиться и не сможет. Потому что в оппозиционной группе обычно находятся сильные люди, стремящиеся стать лидерами. Поэтому они ничего не боятся, выступают в оппозиции. Их амбиции очень сильны. Соответственно и наша оппозиция не может выбрать одного кандидата. Если ситуация изменится, нужно будет сменить президента, то оппозиция может сплотиться, чтобы сообща решить вопрос. В двух предыдущих революциях оппозиция находила общий язык, один из представителей этой оппозиции становился президентом.

Усен Касыбеков, журналист:

- Сегодняшняя оппозиция не сможет объединиться. Потому что у всех большие амбиции, желания. Они откровенно завидуют тем, кто хочет стать президентом.

Бекбосун Борубашев, политический эксперт:

- Я тоже участвую в оппозиционных собраниях. В последний раз они не смогли сделать выбор, когда хотели определиться с кандидатом в президенты. Потому что был поставлен вопрос - кто достоин?.. Например, потенциальный президент должен быть чист, не испачкан. Прозвучали хорошие мысли, мол, такого человека нужно поддержать. Тем самым представители оппозиции продемонстрировали кое-какую политическую культуру. Кроме этого большую роль играют амбиции, у некоторых они достигают небес. Думаю, может поэтому не могут выбрать единого кандидата.

Ренат Самудинов, активист:

- По природе оппозиция - политическая сила, предлагающая альтернативу политике власти. Они не должны быть согласны с политикой власти, предлагать другие конкретные методы. А есть ли альтернатива у сегодняшней оппозиции? По-моему, нет. Не слышал конкретных предложений, кроме пустой критики. При отсутствии альтернативного предложения тяжело объединиться. Их ничего не объединяет, кроме амбиций стать президентом. Если бы они работали над программой, если бы сплотились политические силы вокруг этой программы, то они смогли бы выдвинуть единого кандидата.

Кожобек Рыспаев, депутат ЖК:

- Вы хорошо знаете, что все наши оппозиционеры раньше занимали должности, но ушли в отставку. Есть ли у нас оппозиция, не состоящая из отставников или не запятнавших себя, чистых личностей? У всех амбиции размером с лошадиную голову. Все хотят стать президентами или вернуться на старую должность. Поэтому не могут договориться, спорят, не могут выдвинуть единого кандидата. Если и выдвинут кандидата, то кого? Кто из них не запятнан?..

Мавлян Аскарбеков, представитель оппозиции:

- Единого кандидата нет из-за отсутствия диалога в оппозиции. А цели кандидатов связаны с личными интересами. Некоторые кандидаты знают, какими будут выборы, но хотят выступить, повысить свой рейтинг. Было бы хорошо, если бы провели переговоры и консультации за год до этого, определили цели и выдвинули кандидата, которого поддержат все оппозиционные силы. Очевидно, что борьба будет острой. Жизнь пиром не закончится, будет и следующий день. Мы, молодое поколение, готовимся к следующему дню.

Источник: газета "Фабула пресс" №50 от 11.07.2017 / стр. 5



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