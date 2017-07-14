Кажется, через несколько дней Сооронбай Жээнбеков придет в штаб Туй байке

Лидер из Чуя Туйгунаалы Абдраимов баллотируется в президенты, основал штаб, намерен сплотить север и юг.
Кажется, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков выразил опасение по этому поводу, собирается вместе с товарищами навестить старого друга, обсудить политическую ситуацию, предложить объединиться. Смягчится ли сильный духом Туй байке, согласится ли создать тандем? Наверное хулиган байке легко не сдастся. Посмотрим.
Источник: газета "Азия news" №28 от 13.07.2017 / стр. 2, gezitter.org
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