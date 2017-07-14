Адахан Мадумаров будет самостоятельно участвовать в гонке. Трое пойдут в три разные стороны?

11 июля Адахан Мадумаров провел съезд партии "Бутун Кыргызстан", баллотировался в президенты от имени упомянутой политической организации.

Тем самым окончательно распалось "трио" К. Ташиева, А. Келдибекова и А. Мадумарова, которых в народе называли "три богатыря"? Или...

"Бутуновцы" тоже были недовольны решением Мадумарова баллотироваться самостоятельно, вне "трио". Люди говорили: "Как вы могли забыть обещание, которое давали народу? Услышав о вашем союзе, аксакалы и матери всплакнули". В ответ еще один герой "трио" Ахматбек Келдибеков заявил: "Мы продолжим вместе бороться с властью. Все что происходит - это тактический ход. Власть растаптывает законы. Мы вынуждены рассмотреть различные варианты. С самого начала пытались нас разделить. Все вопросы решаем путем переговоров. Решение о проведении сегодняшнего курултая было принято 1,5 месяца назад".

5 июля в интервью радио "Би-Би-Си" Адахан Мадумаров говорил следующее: "Мы ни с кем не создавали тандем. Вы постоянно делаете акцент на трех политиках. Но союз не ограничивается тремя людьми, есть еще другие". А 11 июля он заявил: "Сегодняшняя власть - грязная власть. Она идет на разные уловки. Нарушают законы, не проведут честные выборы. Если они нарушают законы, мы должны смотреть, проявляя свою порядочность? В предыдущих трех выборах мы воздерживались от конфронтаций. Но если на этот раз власть замахнется дубинкой, мы ответим. Если покажут кулаки - мы тоже покажем. Нам нужно выступить вместе... Ведем переговоры между собой. У нас есть свои планы, мы будем следовать им. Возможно некоторые моменты вы не поймете".

Лидер политической партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров рассказал о том, как добудет деньги, необходимые для выборов: "На встрече с активистами я сказал, что денег у нас не будет. Мы заплатим 1 млн сомов. Некоторые тратят до 200 млн... Я не хочу быть зависимым от кого-то. Деньги нужны, чтобы про тебя написали хвалебную статью? Или похвалили по телевизору? Я не буду выступать по телевизору, не буду вывешивать свой портрет, я не буду нанимать автобусы для встреч, чтобы возить людей, не буду раздавать деньги участникам. На что еще нужны деньги? Я не пойму".

Он рассказал тому же "Би-Би-Си" причину, по которой выдвигает свою кандидатуру: "Ко мне поступило много пожеланий и просьб о том, что я должен выдвинуть кандидатуру. Были те, кто обращался по интернету. Сказать легко, потому что сейчас звучит много безответственных слов. Особенно в последнее время говорят: "Вы должны пойти до конца". Где и когда будет конец? Я понимаю. Но мы должны ответить на вопросы: "Как? Кому? За что?"

Не нужно иметь много ума, чтобы выступить, объявить себя кандидатом. Если ты кандидат, то чей кандидат? Кто тебя поддерживает и на кого ты опираешься? На эти вопросы нужно ответить. Поэтому на такие вопросы я отвечаю: "Не спешу, посмотрю". Кандидат не борется самостоятельно, вместе с ним борется общество. Чего ждет сегодняшнее общество от кандидата? Ждет игр, пиршества, денег или мудрости, мысли, путеводителя? Есть такое выражение - каков народ, таков и правитель. Если общество думает только о том, чтобы поесть, о повседневных потребностях, то бессмысленно идти на выборы. Нет смысла раздавать грязные деньги, потому что тем самым грешишь ты и грешит твой народ. А наказание за это суровое, в судный день нужно будет ответить. Об этом я говорю уже 10-15 лет.

Если общество говорит: "Нет, нам не нужны деньги, не нужен суп, мы должны стать народом", - то нужно бороться. Могу сказать, что сегодня у половины нашего общества есть такие настроения. Есть те, кто теряет голову при виде денег и те, кто говорит: "С нас хватит, нам нужна стабильная страна". Мне приходится бороться, чтобы отстоять интересы тех, кто хочет стабильности и развития. Меня подталкивают к участию в выборах эти же, неравнодушные граждане".

Стоит отметить, что 18 июля состоится курултай партии "Ата Журт", где будет выдвинута кандидатура Ахматбека Келдибекова. Что касается еще одного участника "трио" - Камчыбека Ташиева, то его позиция пока неизвестна.

Источник: газета "Майдан.kg" №26 от 12.07.2017 / стр. 3, gezitter.org