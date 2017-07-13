Азимбек Бекназаров получил благословение народа...

Так называемый "бульдозер революции" Азимбек Бекназаров в начале недели направился на Аксы, провел встречу с местным населением.
Обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, возможность его участия на президентских выборах. В итоге аксакалы из Аксы благословили Азике, велели, чтобы он обязательно баллотировался в президенты.
17 июля в Бишкеке пройдет собрание Объединения национально-патриотических сил Кыргызстана. Ожидается, что в ходе республиканского национального курултая будут разговоры о президентских выборах. По всей видимости, на курултае благословят Азимбека Бекназарова, как всенародного и единого оппозиционного кандидата.
Власть обеспокоилась тем, как Азике идет на выборы. А как иначе объяснить то, что власть отказывается арендовать зал на 4 часа, хотя другим кандидатам не отказывает?
Власть боится, что если А. Бекназаров баллотируется в президенты, так как он может рассказать народу горькую правду в статусе кандидата. Он устал обращаться к своему другу Атамбаеву, ведь его слова уже не доходят до него, Азимбек аке решил вступить в гонку, видя, что государственная политика идет в неправильном направлении. Помнится, два года назад он говорил журналистам: "Люди, с которыми мы совершили революцию, не справились с работой. Страна регрессирует. Поэтому мне самому нужно туда пойти. Наверное я буду вынужден лично баллотироваться в президенты". Он уже делает то, о чем говорил. Кажется, вы и без слов понимаете, что Бекназаров может стать серьезной головной болью для основного кандидата, у которого, как говорят, большие шансы на победу...
Источник: газета "Майдан.kg" №26 от 12.06.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!