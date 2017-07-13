Азимбек Бекназаров получил благословение народа...

Так называемый "бульдозер революции" Азимбек Бекназаров в начале недели направился на Аксы, провел встречу с местным населением.

Обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране, возможность его участия на президентских выборах. В итоге аксакалы из Аксы благословили Азике, велели, чтобы он обязательно баллотировался в президенты.

17 июля в Бишкеке пройдет собрание Объединения национально-патриотических сил Кыргызстана. Ожидается, что в ходе республиканского национального курултая будут разговоры о президентских выборах. По всей видимости, на курултае благословят Азимбека Бекназарова, как всенародного и единого оппозиционного кандидата.

Власть обеспокоилась тем, как Азике идет на выборы. А как иначе объяснить то, что власть отказывается арендовать зал на 4 часа, хотя другим кандидатам не отказывает?

Власть боится, что если А. Бекназаров баллотируется в президенты, так как он может рассказать народу горькую правду в статусе кандидата. Он устал обращаться к своему другу Атамбаеву, ведь его слова уже не доходят до него, Азимбек аке решил вступить в гонку, видя, что государственная политика идет в неправильном направлении. Помнится, два года назад он говорил журналистам: "Люди, с которыми мы совершили революцию, не справились с работой. Страна регрессирует. Поэтому мне самому нужно туда пойти. Наверное я буду вынужден лично баллотироваться в президенты". Он уже делает то, о чем говорил. Кажется, вы и без слов понимаете, что Бекназаров может стать серьезной головной болью для основного кандидата, у которого, как говорят, большие шансы на победу...

Источник: газета "Майдан.kg" №26 от 12.06.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org