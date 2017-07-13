Усиленно пытаются не допустить Садыра Жапарова к выборам!

Вчера адвокаты находящегося за решеткой Садыра Жапарова провели пресс-конференцию.

По их словам, ЦИК отказывается принимать заявление С. Жапарова из-за отсутствия письменной доверенности.

"Жапаров собственноручно написал заявление об участии на президентских выборах. Когда отнесли заявление в ЦИК, там сообщили, что нужна письменная доверенность от Жапарова. Мы пошли в СИЗО-1, попросили принести доверенность, но они сослались на отсутствие решения суда. А суд не разрешает с ним увидеться, чтобы получить доверительное письмо. Тем самым конституционные права С. Жапарова откровенно растаптываются", - сказал адвокат Шарабидин Токтосунов.

Кроме того, судебный процесс по делу С. Жапарова проходит в ускоренном темпе. На прошлой неделе были взяты показания с одного из основных свидетелей - Наристе Калчаева. Напомним, следствие опиралось на показания этого джигита. Но Наристе Калчаев признался, что сотрудники ГКНБ незаконными путями заставили его написать ложь. "Сотрудники ГКНБ надели на голову мешок, избивали. Я потерял сознание. Пришел в сознание через 3-4 часа, оказывается, преподнесли к носу нашатырный спирт. Сказали: "Дашь показания по Садыру Жапарову". Я сказал, что все не так, что я ни копейки с него не взял. Меня вновь избили. Снова потерял сознание. Затем отвезли в СИЗО ГКНБ. В мае меня должны были освободить. Но меня держат в ГКНБ, так как идет судебный процесс по делу Садыра Жапарова", - сказал свидетель.

"К истории с взятием в заложники Каптагаева не был причастен Садыр Жапаров. Мы выступили с требованием решить вопрос "Кумтора" в интересах народа", - добавил Калчаев.

Помимо этого судьи отказали Садыру Жапарову в просьбе навестить тяжело больного отца. К чему может привести игнорирование норм человечности? Разве не боятся Бога? Судят, хотя сам Каптагаев говорит: "Нет каких-либо претензий". Бедный джигит Садыр. С какими еще трудностями он столкнется?!

Источник: газета "Майдан.kg" №26 от 12.06.2017 / стр. 4, перевод: gezitter.org