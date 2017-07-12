Партия "Бутун Кыргызстан" выдвинула Адахана Мадумарова кандидатом на пост президента КР

Сегодня в Бишкеке прошел XII съезд партии "Бутун Кыргызстан", главной темой которого стало выдвижение кандидата от политической организации на пост президента КР.

В ходе съезда делегаты партии обсудили текущую общественно-политическую ситуацию, в итоге проголосовав за выдвижение лидера "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова кандидатом на должность главы государства.

Кстати, на съезде присутствовал и экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков. Он заверил, что их тройственный тандем еще в силе. Напомним, в ноябре 2016 года Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков создали тандем, сказав, что на президентские выборы выставят единого кандидата. В мае этого года Ахматбек Келдибеков на встрече с населением Алайского района сообщил, что будет баллотироваться на пост главы государства.

Выборы президента в Кыргызстане пройдут 15 октября. Желающие баллотироваться на этот пост могут подать свои заявки до 1 августа.

Азаттык