Сегодня в Бишкеке прошел XII съезд партии "Бутун Кыргызстан", главной темой которого стало выдвижение кандидата от политической организации на пост президента КР.
В ходе съезда делегаты партии обсудили текущую общественно-политическую ситуацию, в итоге проголосовав за выдвижение лидера "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова кандидатом на должность главы государства.
Кстати, на съезде присутствовал и экс-спикер Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков. Он заверил, что их тройственный тандем еще в силе. Напомним, в ноябре 2016 года Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков создали тандем, сказав, что на президентские выборы выставят единого кандидата. В мае этого года Ахматбек Келдибеков на встрече с населением Алайского района сообщил, что будет баллотироваться на пост главы государства.
Выборы президента в Кыргызстане пройдут 15 октября. Желающие баллотироваться на этот пост могут подать свои заявки до 1 августа.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!