Гражданский активист пожаловался в ЦИК на Бабанова

В ЦИК поступила жалоба на кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Начало жалоб положил гражданский активист Мелис Аспеков.

Как он отмечает, поскольку Бабанов выдвинут не политической организацией, а курултаем, то это противоречит закону о выборах. На том курултае еще до начала агитационного периода делегаты призвали голосовать за Бабанова.

Но ЦИК не удовлетворил эту претензию. Член ЦИК Бахтияр Кадыров сказал о необходимости расследования, было или не было нарушение правила об агитационных работах. Говорится, хотя агитационные работы еще не начались, но некоторые СМИ начали «хвалить и одобрять» какого-то кандидата. Это тоже входит в нарушение нормы.

Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org