Кыргызское родословие. Политика "калмыкизации", или какова цель клеветы в адрес сына родовитой земли?

Не удалось найти компромат на премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, выдвигаемого в президенты, поэтому оппоненты присмотрелись к его происхождению, начали публиковать искаженную информацию.

Недавно люди были поражены тем, как некоторые интернет-сайты связали с калмыками род Тенизбай, представителем которого является премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Начнем по порядку.

Кажется, политика способна даже исказить историю родословной, придать ей различные краски. Недавно на одном из интернет-сайтов была распространена информация о том, что фаворит президентской гонки Сооронбай Шарипович является калмыком по происхождению. Политические оппоненты, которые копали под Жээнбекова и ничего не нашли, связали его род с калмыками. И в политике, и в литературе есть такая привычка - если кто-то обретает известность среди общественности, если кто-то не нравится - его сразу называют калмыком. Тем не менее никому и во сне не могло присниться назвать представителя большого рода Тенизбай, занимавшего высокие государственные должности и пользующегося известностью среди народа человека калмыком. Если бы только не приближались президентские выборы...

Напомним историю рода Тенизбай, опираясь на исторические материалы о родословной. Мы все хорошо знаем, что кыргызский народ состоит из двух ответвлений - Правое крыло и Левое крыло. Сооронбай Жээнбеков - представитель Правого крыла. Правое крыло состоит из родов Адигине, Тагай, Мунгуш. Адигине из Правого крыла в свою очередь делится на следующие роды: Бору, Баргы, Жору (Жолжакшы), Сарты, Карабагыш. Род Жору из рода Адигине, получило продолжение благодаря сыновьям – Жолубай, Кудайберди. У Жолубая были сыновья – Астар, Кастар. От Астара (Жору с буквой Луны) родился Серке. А Серке в свое время был богатырем. У Серке были сыновья – Кожо, Тасма, Тенизбай (от первой жены Аккорпо), Каракунас (от второй жены Сонунбу). Сыновьями Тенизбая были – Булаш, Биймырза, Жалан тош (Доолотой). У Биймырза были сыновья – Коштай, Жантай, Абыке, Габыке. У Абыке были сыновья – Жолдош, Кожоназар, Тениз, Аккозу. Стоит отметить, что Кожоназар в свое время был бием, управлявшим народом. От Кожоназара родились – Конурат, Жайчыбек, Полот. Сыновьями Жайчыбека были – Асыран, Танырык. У Танырыка был сын – Пирназар. А сына Пирназара звали Жээнбек. Сыновьями Жээнбека были – Эрмамат, Токтомамат, Шарип. Среди сыновей Шарипа – Канторо Токтомаматов (недавно ушел в мир иной), Жусупбек Шарипов, Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков снискали славу среди кыргызского народа, стали видными представителями научной, общественной и политической среды.

В эти дни представители рода Жору (Жолжакшы) из Адигине живут во всех областях Кыргызстана, в таких китайских автономных районах, как Кызыл-Суу, Иле Казак, в Андижанской области Узбекистана, в Кулябской, Душанбинской областях Таджикистана. Значит, род широко раскинул корни. Представители рода живут не только в Кыргызстане, но и на просторах Азии.

Теперь мы будем называть калмыками и исторических личностей?

Видными представителями рода Тенизбай были - Биймырза, Танырык бий, Кожоназар бий, Жапан датка, Шапаке датка, Назар палван, Айман уулу Манаке, Мустафа Ахметов. Это подтверждают письменные исторические источники. А кто не знает писателя Касымалы Жантошева, прославившегося благодаря роману "Каныбек", любимого народного актера Советбека Жумадылова, все еще "живого" благодаря своей душевной музыке композитора Рыспая Абдыкадырова, народного писателя КР и драматурга Мара Байжиева? Их знает весь кыргызский народ. Это тоже известные личности из рода Тенизбай. Далее - известный на международной арене журналист - Аким Озгон, судья Верховного суда Кыргызской Республики Г. Калиева, общественные деятели - Бакы Ешмамбетов, Раатбек Ешмамбетов, Курмантай Абдиев, Каныбек Осмоналиев. Кроме того, наверное многие не знают, что герой кыргызского народа, кыргызский народный писатель Сооронбай Жусуев тоже был представителем рода Тенизбай из рода Жору. Помимо этого нужно отметить, что современными представителями этого рода являются кыргызский народный артист Керим Турапов, Анарбек Ибраев. Вместе с ними братья Жээнбековы занимают различные государственные должности, служат кыргызскому народу. Значит, желающие назвать С. Жээнбекова калмыком хотят назвать калмыками и упомянутых великих личностей, проделавших большую работу для кыргызов?

Вся упомянутая информация не является выдуманной. Все это долгие годы изучалось, проверялось, уточнялось. Желающие могут прочитать книгу Турдумамата Эргешова "Родословная кыргызского рода Жору (Жолжакшы)". В ней содержится обширная информация, конкретные факты о роде Жору (Жолжакшы). В книге содержится исследования и точки зрения не одного человека. Книгу писали, опираясь на научные труды следующих ученых - С. М. Абрамзона - профессора Ленинградского университета России, Л. Р. Винникова - профессора Ашхабадского университета, академика Б. Жамгырчиева, профессоров - С. А. Аттокурова, В. В. Бартольда, А. Н. Бернштама, О. Ж. Осмонова, А. Ч. Какеева, О. К. Каратаева. Кроме того, были проверены материалы многих историков родословной о роде Жору, обсуждены и занесены в книгу.

Короче говоря, некоторые средства массовой информации на волне предвыборной "чертовщины" решили напасть на одного кандидата, но тем самым они превратили в "калмыков" многих людей, которые внесли большой вклад в кыргызскую литературу, культуру, государственность. Если у нас будут позволять совершать такие выходки, то кыргызский народ может разрушить свою историю. Конечно, мудрый кыргызский народ никогда этого не допустит. К тому же народ давно понял, что обычно такие слухи распускают политики с сомнительной родословной.

Источник: газета "Айгай пресс" №14 от 07.07.2017 / стр. 8

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