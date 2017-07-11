Снова стремятся к революции кандидаты, желающие вернуть президентское правление в страну?

Есть выражение «падишахом станет только тот человек, на которого снизойдет божья милость».

Через несколько месяцев станет известно, на кого снизойдет божья благодать. Пока же собирающиеся соревноваться на предстоящих президентских выборах кандидаты заняты бОльшим привлечением к себе внимания народа. Однако мы хорошо узнали из судьбы Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, какая судьба ждет человека, ставшего президентом по милости бога, если он не может нести на себе такое счастье.

Один из основных предвыборных лозунгов Бакыта Торобаева – лидера партии «Онугуу-Прогресс», выдвинутого кандидатом в президенты от имени этой же партии звучит в смысле: «Мы должны вернуться к президентскому правлению». Если учесть, что эту партию называют «проектом Максима Бакиева», то вроде становится понятно, по какой причине Бакыт Эргешевич стремится снова вернуться к президентскому правлению.

В то же время лидер партии «Республика – Ата Журт» Омурбек Бабанов по привычке раздает много обещаний и поднял лозунг: «Если я стану президентом, то упраздню пост или президента, или премьер-министра». Сказанное Омурбеком Токтогуловичем как будто созвучно сказанному Торобаевым. Потому что, если он сам станет президентом, то вовсе невозможно упразднение им своего поста. Поэтому видно его желание упразднить должность премьер-митнистра с целью присвоить себе полномочия премьера.

Тогда выходит, что оба эти кандидата в равной мере вернутся к полноценному президентскому правлению? Для реализации этой цели они, как сами говорят, конечно, изменят Конституцию через референдум. Потом разными путями заморочат голову народу и вернут президентское правление. Что будет в итоге? Мы снова вернемся к старому дырявому корыту? Мы жили при президентско-авторитарном режиме при первом беглом президенте Акаеве, после этого и в эпохе кровожадных тиранов Бакиевых. Но чем кончилось такое правление?

Дважды произошли революции. Следовательно, наш народ отныне и никогда не желает возвращения к президенсткому правлению. И поддержит ли кандидатов, желающих установить такое правление? Никто не поддержит, разве что Бакиевы в туманном Альбине и раздираемые комарами в Минске, а с ними тоскующий по Кыргызстану в Москве Акаев.

Мы в декабре 2016 года на общенародном референдуме внесли изменения в Конституцию. Согласно этому были изъяты нормы, угрожающие целостности и суверенитету нашего государства. Кроме того, мы сделали еще серьезные шаги к системе парламентского правления. Говоря иначе, важные для государства вопросы не может решать один президент. По сравнению с полномочиями президента намного расширены полномочия премьер-министра. Значит, понятно, по какой причине Бабанов хочет упразднить должность премьер-министра?

В ч.3 Конституции КР полностью написано, каковы полномочные права президента КР. Хорошо вчитавшийся и анализирующий человек осознает отсутствие у президента права самостоятельного решения серьезных государственных вопросов. Президент каждый свой шаг предлагает Жогорку Кенешу, или согласовывает с премьер-министром. Например, перед назначением генерального прокурора сначала предлагает кандидата Жогорку Кенешу. Также для снятия того с дожности получает согласие Жогорку Кенеша. Для избрания на должности судей Верховного суда или судей Конституционной палаты по предложению Совета по отбору судей предлагает Жогорку Кенешу. В случаях, предусмотренных в этой Конституции и конституционном законе, по предложению Дисциплинарной комиссии при Совете судей или Совета судей для освобождения с должностей судей Верховного суда и судей Конституционной палаты – предлагает Жогорку Кенешу. Значит, вопреки сказанному некоторыми политиками, судьи никогда напрямую не являются зависимыми от президента.

По согласованию с премьер-министром назначает глав зарубежных дипломатических представительств за пределами Кыргызской Республики, постоянных представителей в международных организациях, снова их отзывает, принимает верительные грамоты от глав дипломатических представительств иностранных государств.

В общем, говоря одним словом, действующая Конституция не допускает превращения главы государства в «дракона». А в ч.5 Конституции полностью показаны полномочные права правительства КР и премьер-министра. По сравнению с принятым в 2010 году Основным законом новая Конституция расширила полномочные права премьер-министра. Но правительство о своей работе обязано отчитываться перед Жогорку Кенешем. Если же Жогорку Кенеш не удовлетворится работой правительства, тогда может рассмотреть вопрос об отправке его в отставку. В случае принятия большинством депутатов недоверия к правительству, тогда президент обязан принять решение об отправке правительства в отставку, или выражает несогласие с решением Жогорку Кенеша. Но если в течение еще трех месяцев повторится выражение недоверия к правительству, то президент снимает правительство с работы.

В целом сохранен баланс между ветвями власти. Внесены нормы для взаимного тесного сотрудничества. Поэтому нет необходимости нарушать все это и снова возвращаться к президентскому правлению. Наш народ тоже теперь не хочет такого правления.

Источник: Gezitter.org