«Обещания Бабанова - все равно что блеф Остапа Бендера» - эксперт

Обещание Бабанова ввести Кыргызстан в 10-ку развитых стран напоминает фантазии Остапа Бендера.

Такое мнение выразил доктор экономических наук, профессор Жумакадыр Акенеев в интервью сайту «Барометр» о предстоящих президентских выборах.



По его словам, он решил озвучить свое мнение после собрания названного «Народного курултая», выдвинувшего кандидатом лидера фракции «Республика – Ата Журт» Омурбека Бабанова.

Напомним, 1 июля в Бишкеке прошел Народный курултай, на котором выдвинули Бабанова кандидатом на президентскую должность. Бабанов рассказал о своих планах при условии его избрания главой государства, пообещал обеспечить стабильность, за 6 лет вывести страну на новый уровень жизни. Говоря точней, по обещаниям Кыргызстан во время его президентства сможет войти в 10-ку экономически развитых стран мира.



Как сообщает Акенеев, такое обещание Бабанова привело его в неловкость. «Меня сильно озадачил один пункт обращения кандидата в президенты. В нем он говорит, что в течение 6 лет он выведет Кыргызстан по уровню жизни на 10-ое место среди развитых стран мира. Это заявление Бабанова заслуживает 2-го места после известной книги Ильфа и Петрова «12 стульев», где великий Остап Бендер хотел поменять местами Москву с селом Васюки», - сказал он.



Эксперт напомнил, что уровень жизни Кыргызстана сегодня стоит между государствами Джибути и Папуа-Новая Гвинея, на 146 месте мира. «Если сошлемся на неуточненные статистические данные, теневую экономику и иное, то в этой таблице наша страна поднимется максимум на 25-30 мест. Это 120-125 место в мире. Но откуда возьмется 10-е место? К сожалению, автор слов просто сказал это, но не поделился, как реализует его», - остался недовольным эксперт.



По введенным изменениям в Конституцию КР, функции президента не позволят ему вмешиваться в экономику страны, и как в таких условиях тот собирается реализовать обещания на практике? По этому поводу он дополнил: «У нас форма парламентского правления. Кто позволит следующему президенту нарушать Конституцию? И самое главное - надо ли говорить нестоящие вещи для становления президентом, обязательно ли раздавать пустые обещания по принципу «главное – результат, а пути достижения его неважны»? Дело в том, что новоизбранного президента надо терпеть 6 лет, нет механизма его снятия с поста. Из вышеизложенного приходит на ум: Кто более достоин из уже выдвинутых и будущих кандидатов в качестве президента нашей страны?



Это должен быть человек, твердо держащийся Конституции, чью работу контролирует ЖК, не вмешивающийся в судебную структуру. Обещающий сделать Кыргызстан счастливой и развитой страной человек должен быть будущим премьер-министром. Для этого все его полномочные права войдут в силу после 1 декабря 2017 года.

Источник - paruskg.info