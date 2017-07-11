Пенсионер Анвар Сартаев подал заявление в ЦИК для выдвижения своей кандидатуры в президенты
Сегодня, 10 июля, пенсионер Анвар Сартаев подал заявление в Центральную избирательную комиссию для выдвижения своей кандидатуры в президенты.
Он представитель ветеранов Противопожарной службы и председатель общественной организации «Институт омбудсмена имени К.Асаналиева». Сартаев собирается идти в президенты самовыдвиженцем.
Напомним, по состоянию на 10 июля число подавших заявления лиц для участия в президентских выборах дошло до 19. Из них 16 самовыдвиженцы, 3 выдвинуты партиями.
Источник: SUPER.KG, перевод: gezitter.org
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