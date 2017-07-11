Не доверяют выбору президента? Молодые кадры СДПК предлагают провести праймериз

Молодежное крыло СДПК предлагает провести праймериз — выборы единого кандидата от партии.
Об этом ИА «24.kg» сообщил Ренат Самудинов.
По его словам, предложение связано с тем, что уже несколько человек от СДПК изъявили желание принять участие в выборах президента.
«Партия выдвинула кандидатуру Сооронбая Жээнбекова. Кроме того, Чыныбай Турсунбеков намерен баллотироваться. Старопартийцы предложили Сагынбека Абдрахманова. Мы предлагаем среди них провести праймериз. Кто получит поддержку на съезде, тот и пойдет на выборы от партии. Это даст возможность в будущем отбирать кандидатов и на местном уровне. Качество управления государством улучшится», — пояснил Ренат Самудинов.
Молодежное крыло СДПК предлагает политикам, избранным от партии, отчитываться за выполнение предвыборных обещаний. Кроме того, они настаивают на отстранении от дел политтехнолога Алексея Василивецкого. По их словам, сейчас он работает в СДПК. А поскольку он гражданин России, то не должен вмешиваться во внутрипартийные дела социал-демократов.
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