Где вы найдете 1 млн сомов на избирательный фонд?

С каждым днем увеличивается число кандидатов, намеренных участвовать в президентских выборах осенью.

Среди них есть как состоятельные богачи, так и амбициозные, не имеющие денег. Мы решили спросить у людей с ограниченными финансовыми возможностями, баллотирующихся в президенты - где они найдут 1 млн сомов, которые нужно внести в избирательный фонд...

Турсунбек Акун, кандидат в президенты:

- Есть двухэтажный дом в районе рынка "Дордой". В отличие от других, у меня нет 2-3 домов. Поставил под залог этот дом, где я живу, получил кредит в банке KICB на сумму в 17 тысяч долларов. 14 тысяч долларов внесу в избирательный фонд, остальные три тысячи планирую потратить на выезды к избирателям, проведение агитации. Тесть предложил мне жеребца. Односельчане тоже говорят: "Окажем любую посильную помощь". Но жена меня ругает. Боится, что банк отберет наш дом. Вы же знаете Турсунбека байке. Ничего не боится, не отдаст желаемое, будет неправильно, если я не стану кандидатом из-за того, что у меня денег нет...

Сагынбек Абдырахманов, кандидат в президенты:

- Откуда могут быть деньги у Сагынбека байке. Но гордость заставит меня найти 1 млн сомов. Есть участок, наверное продам эту землю... Если я получу больше 5% голосов, то будет возможность вернуть залог. Надеюсь, получу больше 5%. Жена ругает: "Дочки выросли, их надо отучить, мог бы спокойно сидеть, когда нет денег".

Жамбыл Камчиев, юморист:

- Скоро и я подам официальное заявление в ЦИК, стану кандидатом. Сейчас я уже готов. Но, честно говоря, у меня нет даже 1000 сомов, не говоря об 1 млн сомов, которые нужно внести в избирательный фонд. Собираюсь обратиться к народу и сказать: "Соберите деньги, хотя бы по одному сому. Если по воле Бога я буду избран, то верну ваши вложения в тысячекратном размере". Народ меня любит, надеюсь, что не пожалеют деньги, соберут.

Рита Карасартова, кандидат в президенты:

- 1 млн сомов, которые нужно внести в качестве залога, мне дал муж. Мой муж задел мою гордость, сказав: "Остальные деньги добудь сама, собери, если не можешь повести за собой народ, то с какой стати хочешь стать президентом?"

Источник: газета "Фабула пресс" №49 от 07.07.2017 / стр. 7