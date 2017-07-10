«Мелодии» выборов: «прыгуны с 7 этажа», «рожденные раз в 500 лет», «безработные» и подозреваемые в коррупции. Удовлетворяют ли кандидаты?

С приближением президентских выборов мы обычно стали прислушиваться, что еще интересного произойдет.

Ведь именно в это время создаются условия для просмотра «бесплатных концертов», повышения настроения. На политическую арену с очень серьезным видом выходят «живые» юмористы. Начинается «марш» сильно ценящих себя, но не оцениваемых народом. Особенно сильным был такой марш на президентских выборах 2011 года. Зарегистрировалось свыше 80 кандидатов, из них у десятка был кое-какой вес в политике, остальные были «говорившие с небесами».

Прошло 6 лет, снова приближается срок избрания нового президента. В этот раз пока не видно такой толпы кандидатов. Но прежние твердо держащиеся своих образов «ясновидящие», «безмерно ценящие себя», «заскучавшие бездельники», «клоуны» и в этот раз начали попытки стать кандидатом в президенты. Кроме них становятся кандидатами и подозреваемые в коррупции лица, привлеченные сейчас к судебной ответственности. На этот раз поговорим о кандидатах, имеющих биографии.

Взвешиваем политических «клоунов»

Сразу же начал экс-омбудсмен Турсунбек Акун. Этот политический полу-клоун 5-6 месяцев назад в СМИ давал два противоположных интервью. То выступил, что какая-то руководимая им организация на президентских выборах выдвинет О. Текебаева, то другому СМИ рассказал, наоборот, я буду кандидатом. Тогда читатели ломали себе голову, не зная, какому Т. Акуну верить.



Т. Акун был кандидатом в президенты еще в далекие акаевские времена, но не мог получить даже 0,1% голосов, сильно опозорился. Несмотря на это, мы много видели на митингах в разных местах Т. Акуна, знакомившегося себя «я же Т. Акун, который был кандидатом в президенты».

Этот герой до этого говорил: «Если Бабанов или Сариев станет президентом, я выброшусь с 7 этажа и умру». Но от такой мысли отказался сразу же, о чем сообщил 29 июня в интервью «Азия ньюс». «Сначала поздравлю одного из двух победивших, а там посмотрим, может быть, уцелею, даже выпрыгнув с 7-го этажа», - сказал он. И это слова серьезного политика?

Мы знаем, что кроме Т. Акуна всегда появлялся некто Доктор Апас. Ожидается в скором времени приезд и этого героя для выставления своей кандидатуры в президенты. Чего можно ждать от безмерно хвалящего себя человека «такие люди как я рождаются раз в 500 лет»? Кыргызы говорят «бойся хвалить себя» Наверное, этих слов будет достаточно.

Еще один из выдвигающих свою кандидатуру – «ясновидящий» Арстанбек Алай, известный изречениями: «Зима не будет», «я проживу 500 лет, а потом испарюсь». В одном из свободных печатных изданий он 5-6 лет назад рассказывал, как начинал свой бизнес. А именно, Арстанбек Алай переговорил с женой, «подложил» ее к приехавшим из Китая уйгурам бизнесменам, а потом запугивал их «ты изнасиловал мою жену, подам в суд», путем запугивания взял 50 тысяч долларов, на которые начал поставки бензина. Теперь хочет показать себя в ряду самых святых людей.

Безработным нужна президентская должность, другую должность не осилят

Из «армии» безработных выдвигаются кандидатами Назарбек Нышанов и Алмаз Каримов. Назарбек Нышанов постоянно создает то объединение, то организацию, толком не может запустить их в работу, и перебегает в другое, никто не знает, какой работой он занят. Также загадка, на какие средства кормит семью. Наш джигит Алмаз Каримов тоже участвовал в президентских выборах 2011 года. Тогда СМИ писали, что у него нет даже высшего образования. Многие шутили: герой без высшего образования захотел стать президентом. Сейчас слоняется без работы. Нет никакого вклада в государство.

В то же время есть госпожа Рита Карасартова, по своему желанию проводящая «анализ» и политической ситуации, и экономики. Ходит без сна с амбицией «буду президентом». Похоже, не понимает, что управление государством это не та работа по проведению анализа на своем уровне и по своим взглядам.

Кто-нибудь обуздает амбиции имеющих коррупционные «грехи»?

Это одно, в то же время амбиции политиков, подозреваемых в тяжких коррупционных преступлениях – другое. Лидер партии «Ак шумкар» Темир Сариев провел съезд своей партии, первым зарегистрировался кандидатом в президенты. Более того, успел увидеть себя президентом на торте. Но он забывает, что лишь на днях вылетел с должности премьер-министра в связи с тендером по строительству дорог. А до этого, после апрельских событий 2010 года они вдвоем с А. Бекназаровым говорили по телефону по поводу присвоения 1 млн долларов. Вроде совсем забыл, как в одно время в Сокулукском районе делил народ на север-юг. Но наш народ пока не забыл о тех явлениях. Поэтому полно говорящих «нам такой президент не нужен».

Тем временем сидящий в заключении по подозрению в коррупции, привлекаемый сейчас к судебной ответственности главный «атамекеновец» Омурбек Текебаев тоже выставил свою кандидатуру в президенты самовыдвиженцем. Однако он сам прекрасно знает, что никогда не сможет стать президентом, его такая возможность прошла вместе с акаевской эпохой. Особенно с раскрытием темных дел после апрельских событий 2010 года его партия выступает совершенно безуспешно и на местных выборах.

Сейчас он привлекается к судебной ответственности за получение взятки в 1 млн долларов с целью отдать компанию «Мегаком» российскому предпринимателю. До этого его адвокаты под раздличными предлогами затягивали судебный процесс. Оказалось, их целью было как-нибудь зарегистрировать Текебаева кандидатом в президенты. Открыто видно, была цель «не пройдет, так хоть зарегистрируем кандидатом, потом воспользуемся неприкосновенностью кандидата».

«Фантастика» Бабанова, недоверчивый народ

Обещание собравшегося идти в президенты Омурбека Бабанова ввести Кыргызстан в 10-ку развивающихся стран привело в недоумение общественность. Не будем даже говорить о его предыдущих невыполненных обещаниях, его речам перестали верить коллеги в парламенте. Например, исполняющий обязанности лидера фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов в интервью радио «Азаттык» охарактеризовал это невыполнимой утопией.

«Сложно в короткий срок развить наше государство. И на парламентских выборах давал много обещаний, говоря о дорогах без взяток, 7%-ных кредитах. Видно, что нашему народу как бальзам на сердце нравятся аналогичные хорошие, красивые обещания. Когда он говорит, что мы за 6 лет войдем в ряд 10 развитых государств, народ бурно аплодирует. Но я как политик, реалист считаю утопией превращение за 6 лет в одно из 10 развитых государств», - говорит он.

Это только начало, видимо, приближаются дни, когда читая сборник произведений «Фантастика Бабанова», наш народ впадет в замешательство.

Неспособный справиться с амбицией Акунович

Действующий спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков намекнул, что пойдет на президентские выборы вне партии, самостоятельно. Беря это за основание, некоторые политики запустили информационную утку «ушло согласие от СДПК». Есть ли основания для такого заключения? Конечно нет.

Самостоятельное участие Чыныбая Турсунбекова в президентских выборах – это его конституционное право. СДПК это социальная, демократическая партия. Внутри партии нет авторитаризма. Нет позиции «будет только так, как сказал один человек». Все вопросы обсуждаются, решаются. В то же время уважаются самостоятельно принятые ее членами решения. Об этом сообщал и президент Алмазбек Атамбаев на встрече с журналистами в Казани, подводя итог своему государственному визиту в Россию. «У нас в Кыргызстане демократия. Кто хочет стать кандидатом, тот может стать. Но от социал-демократов будет один кандидат, я тоже думаю, что этим кандидатом будет Сооронбай Жээнбеков. Что нам сказать о других кандидатах, в нашем государстве есть около 200 партий, могут самовыдвинуться. Ни для кого нет никаких препятствий», - говорил он.

Чыныбай Акунович всего-то, кажется, разогнался, не может удержать свою амбицию. 15 октября этого года мы станем свидетелями итогов чрезмерной амбиции.

Интересное еще впереди

Вся общественность видит разницу как между небом и землей среди желающих участвовать в выборах кандидатов, не способных дать адекватную оценку своему уровню, и зрелых, опытных кандидатов. Поэтому многие задаются вопросом: До каких пор президентские выборы будут превращать в комедию «чрезмерные умники» и в способ бегства от ответственности замешанные в коррупцию?

Кажется, наступило время для думающих об интересах государства юристов, законодателей подумать и вынести вопрос внесения изменений в закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР». Мы не должны превращать президентские выборы в забаву. Почему бы нам не поискать пути недопущения выборов в трагикомедию «клоунов», «бездельников»? В то же время мы перед каждыми выборами желаем, чтоб «во главу государства пришел чистый человек». Следовательно, может быть, нужно ввести норму, по которой не должны участвовать в выборах подозреваемые в коррупции, пока не докажут в суде свою чистоту?

Источник: sayasat.kg, перевод: gezitter.org