Где Мадылбеков?

Или уехал в Америку?
Почему-то пропал из виду Туратбек Мадылбеков, который не отставал от Текебаева, ходил за ним по пятам, как собачка. Или он сидит, радуется тому, что спас сына от дела по мародерству? Почему не выразил свое мнение по Текебаеву? Если обиделся, пускай озвучит. Конечно, хочется услышать его мнение после того, как он не отходил далеко от Текебаева, чуть ли не превратился в эмблему "Ата Мекена". Или уехал в Америку? Обычно "ата-мекеновцы" улетали в Америку, когда обижались. Надеемся, что после наших вопросов будет и реакция. Если не будет реакции, то текебаевцы скажут, что это на его совести.
Источник: газета "Ачык Саясат плюс" №25 от 07.07.2017 / стр. 3, перевод: gezitter. org
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