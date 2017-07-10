Переживет ли Кыргызстан очередные выборы, - Д.Акибаев

Переживет ли Кыргызстан очередные выборы?

Перед стартом президентской выборной кампании обстановка в нашей стране напоминает классический сюжет "последние дни Помпеи". Как пропрезидентская СДПК, так и оппозиционные политсилы в борьбе за главное кресло страны готовы на все.

В угаре выборной лихорадки на задний план отходят коренные интересы страны. Ряд экспертов всерьез прогнозирует массовые беспорядки после объявления итогов выборов ввиду явных фальсификаций при подсчете голосов. И к этому, увы, есть все основания. Выдвинутый социал-демократами кандидатом на пост главы государства действующий премьер Сооронбай Жээнбеков не пользуется значимой поддержкой в обществе, ни имеет у народа авторитета. И пропихнуть практически непроходного претендента в президенты можно только "правильно" подсчитав голоса.

Другой важный фактор - отсечь самых опасных соперников от гонки. Например, сильный человек Омурбек Текебаев - отец действующей конституции и лидер партии "Ата-Мекен" - привлечен к уголовной ответственности по обвинению, а коррупции и мошенничестве. И не похоже, что его выпустят на свободу до старта выборной гонки.

Наибольшую активность в противостоянии власти демонстрируют сторонники "обиженной" партии "Ата-Мекен", лидер которой томится в "атамбаевских застенках".

На пару с другой влиятельной оппозиционной силой – "Онугуу-Прогресс" атамекеновцы обвинили СДПК в навязывании обществу института "преемственности", незаконном использовании административного, финансовых и криминальных ресурсов. Такое громкое заявление сделали недавно депутаты К. Иманалиев ("Ата-Мекен") и Б. Торобаев ("Онугуу-Прогресс").

Такие громкие заявления вполне можно рассматривать как предвестник использования непарламентских методов борьбы в случае, если оппозиционеров не устроят объявленные результаты всенародного голосования.

А у нашей страны богатый опыт устроения революций после выборов. Две уже состоялись, грядет ли третья?

Мало того, ряд экспертов предупреждает, что Кыргызстану в ближайшее время предстоит пережить террористические акты, раскол внутри кыргызского общества и эскалация межнациональных противоречий. Последнее особенно опасно, поскольку многие кандидаты в президенты открыто используют националистическую риторику, пытаясь завоевать симпатии и голоса этой части электората.

Серьезной угрозой хрупкому равновесию в Кыргызстане являются попытки поиграть на "религиозном поле". Оппозиция много говорит о "противоправном преследовании религиозной части населения", власти в свою очередь аргументируют жесткие меры в отношении исламистов ростом числа приверженцев различных религиозно-экстремистских течений, причастностью кыргызских граждан к апрельскому теракту в Санкт-Петербурге.

В любом случае налицо кризисная ситуация в стране, что чревато новыми вспышками насилия.

Акибаев Данияр

Источник - ЦентрАзия

