На президентских выборах в Монголии победил оппозиционер-демократ Халтмаагийн Баттулга

Новым президентом Монголии станет Халтмаагийн Баттулга, кандидат от оппозиционной Демократической партии.

Об этом в субботу, 8 июля, сообщает РИА Новости.

По предварительным подсчетам, он набрал 50,6 процента голосов, явка составила 60,9 процента. Баттулга выиграл во втором туре - в первом никто из трех кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, хотя кандидат Демпартии заручился поддержкой 38 процентов избирателей. Таким образом, он опередил действующего спикера парламента и лидера крупнейшей парламентской Монгольской народной партии Миеэгомбына Энхболда.

Выборы главы государства в Монголии проводятся уже седьмой раз. Действующий президент Цахиагийн Элбэгдорж отработал два срока и баллотироваться в третий раз не мог.





Источник - РИАН