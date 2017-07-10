На президентских выборах в Монголии победил оппозиционер-демократ Халтмаагийн Баттулга

Новым президентом Монголии станет Халтмаагийн Баттулга, кандидат от оппозиционной Демократической партии.
Об этом в субботу, 8 июля, сообщает РИА Новости.
По предварительным подсчетам, он набрал 50,6 процента голосов, явка составила 60,9 процента. Баттулга выиграл во втором туре - в первом никто из трех кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, хотя кандидат Демпартии заручился поддержкой 38 процентов избирателей. Таким образом, он опередил действующего спикера парламента и лидера крупнейшей парламентской Монгольской народной партии Миеэгомбына Энхболда.
Выборы главы государства в Монголии проводятся уже седьмой раз. Действующий президент Цахиагийн Элбэгдорж отработал два срока и баллотироваться в третий раз не мог.
Источник - РИАН
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!