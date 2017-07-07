Если Чыныбай Турсунбеков не отзовет кандидатуру, то в сентябре лишится кресла спикера?

Чыныбай Турсунбеков выступил против кандидата СДПК, словно плывет против течения, недавно заявил, что будет участвовать в выборах.

С тех пор возникли различные предположения. Одни говорят: "Чыныбай договорился с Атамбаевым, выступает в качестве проекта власти", другие утверждают: "Нет, денег у него хватает, он может победить".

В любом случае, участие Турсунбекова в выборах спутает карты, нарушит ранее сделанные прогнозы. Осенью он может стать большим игроком. Интересно то, что до сентября Чыке может сдать свои позиции, отозвать кандидатуру, иначе после возвращения с каникул коалиция может распасться, что будет означать потерю кресла спикера. А что если начнут проверять его бурно развивающийся бизнес, если возбудят уголовные дела? В наше время всего можно ожидать...

Источник: газета "Азия news" №27 от 06.07.2017 / стр. 5