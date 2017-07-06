Кто поверит словам Чыныбая Турсунбекова, кто поддержит его на выборах?

Можно понять, почему обиделся Чыныбай Турсунбеков, который много лет состоял в политсовете СДПК, способствовал повышению авторитета партии, финансировал ее, будучи олигархом, но с приближением президентских выборов не получил статус кандидата от политической организации, даже был "выкинут" оттуда.

Можно понять, почему обиделся Чыныбай Турсунбеков, который много лет состоял в политсовете СДПК, способствовал повышению авторитета партии, финансировал ее, будучи олигархом, но с приближением президентских выборов не получил статус кандидата от политической организации, даже был "выкинут" оттуда.

Мы знаем, что СДПК назначила свой курултай на 15 июля. Тем не менее не утихают споры, касающиеся точной даты. Хотя президент Атамбаев заявил, что партия власти сделает выбор в пользу Сооронбая Жээнбекова, можем ли мы отрицать, что сейчас внутри партии наметился разлад? Одним из доказательств этого является то, что спикер ЖК Чыныбай Турсунбеков баллотируется в президенты. Об этом он на прошлой неделе сообщил на пресс-конференции.

Тем не менее среди общественности мало кто верит в то, что Ч. Турсунбеков присоединится к гонке, особенно после того, как президент неоднократно назвал имя кандидата СДПК. К тому же сейчас ходят разговоры о том, что бизнесмен-олигарх Чыке достиг нынешнего положения грязными, коррумпированными путями. Поэтому люди говорят: "Если посмеет выдвинуться против кандидата власти, ослушавшись президента, то в отношении него возбудят уголовное дело, скрутят его шею". Одним из коррупционных дел называют приобретение Бишкекского ликероводочного завода. В ходе пресс-конференции он затронул эту тему, заявил, что победил в суде Камчыбека Ташиева, озвучившего эту информацию, вынудил его попросить прощения.

Тем не менее судя по имеющимся у нас данным, решение суда было принято без участия К. Ташиева, за кулисами. Было установлено, что Ч. Турсунбеков не выкупил ликероводочный завод, поэтому суд обязал лидера "Ата Журта" выплатить штраф в 50 тысяч сомов. Но есть интересный момент, в фигурировавших в суде документах говорится, что родственник Чыке выкупил завод по подозрительно низкой цене. Если родной брат Ч. Турсунбекова всю жизнь был слесарем, откуда у него могли появиться деньги на приобретение ликероводочного завода?! С какой стороны не посмотри - если соответствующие органы начнут копаться, то можно выявить дурные дела. Суд обязал К. Ташиева попросить прощения и выплатить штраф в 50 тысяч сомов. Когда лидер "Ата Журта" собирался куда-то выехать, он столкнулся с запретом, наложенным судебными исполнителями. Поэтому он и был вынужден заплатить штраф. Что касается того, что Ташиев якобы попросил прощения у Турсунбекова, то это откровенная ложь.

Кто поверит человеку, который вскружил голову общественности, лжет, чтобы повысить свой авторитет? Кто изберет его на пост президента? Мог бы и не выступать, зная, что опозорится!

Источник: газета "Майдан.kg" №25 от 05.07.2017 / стр. 2, перевод: гезиттер. орг