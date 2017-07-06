Ахматбек Келдибеков, экс-спикер Жогорку Кенеша: «Мы обманулись, но никого не обманули, извлекли из этого большой урок…»

А. Кельдибеков: «Мы отдались человеку всем сердцем, верили, в итоге обманулись. Теперь оставили это на волю бога…»

- По поводу возбуждения дела на Омурбека Текебаева и ареста вы как-то сказали: «Этот человек стал жертвой созданной им самим системы». По вашему мнению, в какой момент, как ошибся Текебаев?

- Давать оценку человеку, особенно теперь, когда он переживает тяжелые дни, говорить не нравящиеся ему слова или же давать определенную оценку – это неправильно. Я тоже пережил, какой бы ни был человек, сегодня другие люди должны говорить о нем по возможности только хорошие слова. Или правильней не говорить о нем.

В создании системы парламентского правления Омурбек Чиркешевич стоял во главе Конституционного совета, после проведения той Конституции Временное правительство должно было вести большую работу по сохранению ее основных принципов. Ведь если бы довели до конца парламентское правление, полноценно запустили его в работу, я думаю, может быть, не было бы допущено все такое как сегодня: пути нарушения закона, несправедливость, нечестность.

В то время существовала несправедливость, нечестность, и то, что некоторые люди не высказались открыто и ясно, а напротив, дали толчок таким вещам, это было неверно.



Сегодня снова повторяются эти неправильные, несправедливые, нечестные вещи. Я далек от утверждения, что это присуще только одним политикам. Все граждане, та же судебная система. Хотя мы назвали реформой судебной системы, но в то время мы не один, а два раза поднимали большой пакет документов. Последствия их изменения, подмены, утери основных принципов с пожеланием «сделать удобными для себя, подогнать, сделать удобными для власти» сегодня бьют по всем нам. На сегодняшний день нет никакого доверия к судебной системе. Никто не может назвать суд справедливым. Спросите об этом у простого учащегося, даже он так скажет. Мы сегодня видим последствия созданной вещи для того, чтобы на основе этой реформы у нас политиков было больше влияния, чтоб подчинялись и больше слушались нас.

- Как решилась судьба тандема Ташиев-Мадумаров-Кельдибеков? По заявлениям Адахана Мадумарова, вы взаимно договорились. Кто из вас выйдет на президентские выборы?

- В последнее время мы, кыргызы стали жить только сплетнями. Иногда сказанное слово политики озвучивают удобно для себя. Мы все трое пока не провели съезд. Мы, трое не пошли в ЦИК и еще не подавали заявления. Все покажет время. Сказанное Мадумаровым об окончании нашего тандема, и выражение им своего мнения на социальной странице – все это можно назвать «тактикой».

- По опросам, из вас троих рейтинг Мадумарова выходит высоким. При выдвижении кандидата вы будете учитывать мнение народа, или есть более весомые обстоятельства?

- Выражаю благодарность голосующим и поддерживающим Мадумарова. Голосующие за него люди – это верящие в наш тандем, надеющиеся. На нынешних выборах используются тактики, приемы вокруг вопроса «как надо оправдать доверие народа, достичь победы». Конечно, мы тоже примем в расчет доверие народа. Голоса, отданные за каждого из нас, критические мнения, хорошие слова – мы втроем должны принимать решение в соответствии с этим. По какой причине 1 партия выдвигает 1 лидера, или же выдвигает 2-3 людей? Все это выводится из места тех людей в политике, с учетом доверия народа к ним. Время все покажет.

- Когда пройдет курултай-съезд? Можете сказать ориентировочно?

- Надеемся, курултай пройдет в течение этого месяца.

- Когда вашего бывшего коллегу Садыра Жапарова посадили в заключение, Ташиев и вы воздержались, не выступив сразу с заявлением, озвучиванием мнения. В чем причина? Или вы поверили выдвинутому ему обвинению?

- Садыр Нургожоевич не смог сказать о рабочем плане приехать сюда, не смог связаться с нами, мы не смогли посоветоваться. Поскольку мы не знаем, что стало причиной, толчком к его приезду в страну, мы не можем говорить так или этак. Говоря не зная о чем-то, мы можем нанести вред Жапарову. Но мы встретились с его супругой, братьями, оказали поддержку. Мы помогаем в меру своих сил как человеку и другу. Оказывается, его задержали на основе произошедших ранее событий на Иссык-Куле. Об этом и Каптагаев сказал как основной свидетель и потерпевший, что вины Жапарова нет. Верю, что в отношении Садыра мырзы судебное решение выйдет справедливым, он оправдается. Пусть бог даст судьям справедливости. Ведь и среди судей есть люди с чистыми сердцами. Я верю в это.

- Каковы ваши отношения в настоящее время?

- Мы втроем пережили различные события. Мы должны сохранить свои мужские, человеческие качества. Поэтому не пожалеем посильного хорошего. Считаю, нет вины Садыра мырзы по событиям на Иссык-Куле.

- Вы обманывали свою супругу?

- Наверное, не бывает человека, говорящего «не обману». Возможно сказанное по мелочи «иду», «уже в дороге». Обман каждый воспринимает с разным пониманием. Но не бывает такого, чтоб лгать в важных обстоятельствах для семьи, в решающих моментах. Тогда будет сложно сохранить семейный очаг. Спасибо супруге, она родила 6 детей, один из них ушел в иной мир, но сейчас мы воспитываем 3 сыновей, 3 дочерей.

- Усиливается такое как терроризм. Если вы станете президентом, какие работы вели бы по этой проблеме?

- Терроризм стал вроде раковой болезни в мире. Крупные державы ведут работу по борьбе с ним. Мы расположены близко к Афганистану. Для борьбы с терроризмом самое основное, надо урегулировать, устранить внутри страны опасные обстоятельства, обратить внимание на пограничный вопрос и направить религию в правильное русло. По какой причине кыргызские граждане уезжают в Сирию? Надо установить стержень вопроса, предотвратить.

- С течением времени грубо выпирают допущенные недостатки. В 2010 году партия «Ата Журт» была создана в короткий срок, вопреки сказанному «не революционная, а реваншистская», она пришла на выборах первой. В 2015 году она участвовала вместе с партией «Республика», но с этой партией разошлась по разным дорогам. Скажите как человек, стоящий во главе партии, в чем ошибки вытеснения сейчас «Ата Журта» на обочину политики?

– Ну, мы допустили немного молодости в политике. А ведь до этого мы были депутатами, работали в министерствах. Могу сказать, что допустили молодость в политических интригах. Обманули ходившие в оппозиции по 10-20 лет в политике лица, отлично знающие политические интриги, хорошо освоившие это. Возможно, мы должны были пройти по той дороге, чтоб стать полноценными политиками. Но они обманули нас, вот так подвели к пропасти и сказали, что «разгромили» нас. Но на сегодняшний день выходит так, что эти старые политики, интриганы наоборот сами себя обманули. Я думаю, что это тоже отдельное искусство в политике. Поскольку мы всем сердцем отдались человеку, верили, а в итоге обманулись. Теперь оставили это на волю бога. Бог судья сказавшим «обманул» и пришедшим к такому результату. Для нас это стало чрезвычайно большим уроком.

Источник: www.sayasat.kg, перевод: gezitter.org