Далеко ли пойдет Текебаев с морально испорченными, замешанными в криминальную среду, вовлеченными в уголовное дело по мошенничеству адвокатами?

Есть такое хорошее выражение: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты".

Давайте проанализируем, кто защищает лидера партии "Ата Мекен", подозреваемого в коррупции и привлекаемого к судебной ответственности Омурбека Текебаева? Чисты ли адвокаты, которые говорят: "Текебаев невиновен, он подвергается преследованию"? Чем они занимаются? Где ходят, с кем связываются, какая у них среда?

На сегодняшний день Омурбека Чиркешовича защищают четыре адвоката: Азиз Канатбек (полное имя Абдукадыров Канатбек Азизович), Таалайгуль Токтакунова, Канат Хасанов и Искен Афиджанов. Все четверо хорошо общаются между собой. Давайте остановимся на каждом из них подробнее.

Азиз Канатбек родился в 1984 году в городе Джалал-Абаде. Имеет высшее образование, бывший член ЦИК КР, экс-статс секретарь Государственной миграционной службы при правительстве КР, проживает в жилгородке Совмина, в Бишкеке.

Близкие знакомые говорят, что Канатбек Азиз часто изменяет жене. Правда ли то, что для получения удовольствия он не идет далеко, а развлекается в постели с коллегой, одним из адвокатов Текебаева? Не это ли счастье, вместе защищают одного политика, а устав, они падают в одну постель, что может быть лучше?



На сегодняшний день Канатбек Азиз считается руководителем сектора в секретариате фракции "Ата Мекен" в парламенте, в то же время являясь юристом юридической компании ОсОО "Аверс".

К. Азиз активно участвует на всех акциях протеста в поддержку О. Текебаева, Д. Чотонова, А. Саляновой. Помимо этого, он нарушил закон "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", так как занимается организацией предвыборной кампании О. Текебаева, при этом занимая должность руководителя сектора в секретариате фракции "Ата Мекен" в парламенте.

Интересна и биография Т. Токтакуновой, которая не сходит с эфира телеканала "Сентябрь", превращаясь в звезду. Родилась в 1977 году. Директор юридической компании "Аверс", по совместительству руководительница секретариата фракции "Ата Мекен" в парламенте. Живет в доме по улице Шевченко в городе Бишкеке. Мать двоих детей, в разводе. Темпераментная, думаем у нее есть ухажер. Возможно уже завоевала джигита, работающего рядом.

Госпожа Таалайгуль с ноября 2016 года занималась сбором информации по "Белизгейту". Цель - при помощи документов из Белиза защитить "ата-мекеновцев" и очернить действующую власть. Для достижения этой цели она проводила различные пресс-конференции, распространяла ложную информацию. Например, 1 марта 2017 года она с коллегой К. Азизбеком провела пресс-конференцию, сделала заявление: "О. Текебаев получил копию документов турецких спецслужб о том, что груз на самолете, упавшем недалеко от аэропорта "Манас" 16 января 2017 года принадлежал президенту КР. Текебаева посадили из-за этих документов". По данному факту Генпрокуратура подала иск в Октябрьский районный суд на Т. Токтакунову и сотрудника секретариата фракции "Ата Мекен" К. Азиза для защиты чести и достоинства президента КР. Решением суда имущество упомянутых людей было взято под арест. Главное следственное управление МВД КР возбудило уголовное дело в отношении Т. Токтакуновой и К. Азиза по статье 329 уголовного кодекса (распространение ложной информации о совершении преступления).

Несмотря на это Т. Токтакунова продолжает распространять дискредитирующие власть, необъективные, односторонние материалы через сайт партии "Ата Мекен", телеканал "Сентябрь" и социальные сети.

Стоит отметить еще одно обстоятельство - Т. Токтакунова причастна к мошенничеству - присвоила чужую собственность - Т. Гладышевой, через юридическую фирму "Аверс". Т. Гладышева поставила под залог два этажа в здании на пересечении улиц Киевской и Советской, чтобы получить кредит в ОАО "Халык Банк Кыргызстан". Так как она немного опоздала с погашением кредита, Т. Токтакунова через доверенность своей юридической компании "Аверс" выставила на публичную продажу все здание, а не только два этажа. В итоге здание досталось гражданину А. Токобаеву, за 179 241 доллар. А по оценке независимых экспертов здание оценивалось в 5 млн долларов США. В итоге Бишкекский городской суд признал недействительным доверенность юридической компании "Аверс" от 20 августа 2015 года.

На основании заявления, написанного Т. Гладышевой, Главное следственное управление МВД возбудило уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления служебным положением в отношении юридической компании "Аверс", ОАО "Халык Банк Кыргызстан", А. Токобаева. Сейчас это уголовное дело находится в производстве Главного следственного управления МВД.

Зарегистрированное на Токтакунову имущество говорит о том, что она относится к богачам среднего достатка. Например, у нее в Бишкеке 1 квартира, 1 частный дом, 3 земельных участка. Кроме того, на нее зарегистрировано 4 автомобиля. Эта госпожа не уважает закон, растаптывает его. Сможет ли она рассказать, откуда добыла такое богатство?

Тесно связанный с криминальной средой "Дед Хасан", ой, простите, Хасанов...

Один из адвокатов, защищающих Текебаева - Канат Хасанов. Родился в селе Григорьевка в Иссык-Куле в 1970 году. По национальности калмык. Сейчас проживает в Бишкеке, а в доме по улице М. Ганди.

Есть информация, что К. Хасанов ранее давал юридические консультации криминальному авторитету, покойному Рыспеку Акматбаеву. По неуточненным данным на К. Хасанова была зарегистрирована часть имущества Р. Акматбаева. Но после смерти К. Акматбаева, говорят, "вор в законе" путем запугивания переоформил имущество на своих ребят.

В свое время К. Хасанов был членом Совета по отбору судей, но в то же время, как говорят в узких кругах, собирал у кандидатов деньги, обещав протолкнуть через конкурсный отбор. Правда ли то, что в 2012 году К. Хасанов вымогал взятку в крупном размере у Арзыбека Акыева, обещав ему пройти через конкурс на должность судьи Верховного суда КР? При этом использовал влиятельную фигуру в качестве посредника? А как на счет того, что А. Акыев действительно прошел конкурс?

Стоит отметить еще одно интересное обстоятельство. Хасанов занимал юридические должности, но это не помешало сколотить состояние. Например, у него 7 автомобилей марки "ДЭУ-Матис". Помимо этого, у него во дворе стоят следующие автомобили: "Даймлер-Крайслер-Виано" 2003 года, "Тойота Камри" 2011 года, "Лексус - GX470" 2003 года. В Бишкеке есть один частный дом и несколько нежилых помещений. На окраине Балыкчы владеет сараем и бильярдным клубом в Бишкеке, на четвертом этаже бани "С легким паром". Если не верите, обращайтесь в ГРС, вам дадут длинный список имущества.

Афиджанов не сможет объяснить - какой бизнес позволил приобрести несколько квартир

Самым загадочным и таинственным среди адвокатов Текебаева является Искен Афиджанов. Родился в Бишкеке в 1975 году. Прописан по улице Токтогула, но на деле живет в микрорайоне Восток-5. В 2016 году боролся за должность депутата Бишкекского городского кенеша от партии "Демократ".

Сейчас ездит на автомашине "Lexus RX-300" 2003 года выпуска. Имущество оформил не на себя, а на жену. Например, на жену оформлены три квартиры в городе Бишкеке. Две из них сдают в аренду. Возникает большой вопрос - как сколотил такое состояние человек, занимающийся исключительно адвокатской деятельностью.

Таков краткий рассказ об адвокатах, защищающих Текебаева. Создается ощущение, что самым чистым из них является Афиджанов. А остальные трое морально испорчены, вовлечены в криминальную среду, занимались мошенничеством. Если адвокаты такие, то каков сам Текебаев?

Источник: газета "Майдан.kg" №25 от 05.07.2017 / стр. 6, перевод: gezitter.org