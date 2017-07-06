Эльмира Ногойбаева о выборах: 97% населения устали от бывалых политиков

Политолог Эльмира Ногойбаева высказала мнение, что люди устали от одних и тех же лиц. О своем отношении к президентским выборам она рассказала Zanoza.kg.

- Очень много говорят о том, что из команды Алмазбека Атамбаева появится еще один кандидат, например, как самовыдвиженец. А вы как считаете?





- Партия президента - наиболее слабый в лидерском смысле ресурс. Там нет ни явных харизматичных лидеров, ни интеллектуалов. Там в основном преданные, лояльные президенту люди и "кошельки". Таковыми являются и все выдвиженцы. Тот самый Жээнбеков не проявляет себя, у него нет особой характеристики, возможно, он хороший менеджер, лоялен, представитель южного клана и религиозной сильной группы. Однако это не характеристики самодостаточного, сильного, главное - прогрессивного лидера.

Главный вопрос с этими президентскими выборами – каким Кыргызстан будет в будущим? Прогрессивным, самодостаточным государством или марионеточным, с откатом на маргинальный уровень, религиозными партиями и религиозные повестки.

Но можно предположить, что будет еще одна или две кандидатуры от СДПК.

- Есть ли такие предпосылки, что появится темная лошадка?

- Если говорить о темной лошадке от власти, я не верю в то, что там наверху все так стратегически выстроено. Скорее эмоционально-спонтанно.

- Если не о партии власти, а вообще в целом?



- Как бы не критиковали социологический опрос IRI, он показывает очень важный параметр – ожидания общества. Показывает, что 97% населения устали от старых политиков. Они хотят видеть новое лицо. Мне кажется, это важная тенденция - народ готов, ждет новое. Он устал от карт, которые постоянно перетасовываются. В день, когда правозащитница Рита Карасартова заявила об участии в выборах, был большой резонанс. Дело даже не в ее замечательных качествах. Люди увидели три вещи: это новое лицо, женское лицо и совершенно новую повестку. Она нестандартна, не говорит чужим кондовым языком. Мне кажется, Рита выстрелит неожиданно, даже для самой себя.

- Есть среди кандидатов те политики, которые относительно молодые, но уже побывали во властных структурах. В парламенте, например.

- Да, это хоть и не старые лица на политической арене, но уже так много успели обещать!

- Вы чувствуете, что в целом среди населения нет серьезного протестного потенциала и социального напряжения?

- Усталость есть. Общество понимает, что и в судебной, и в других стратегических направлениях наблюдается регресс. Просто у людей травма от ожога двух предыдущих смен власти. В 2005 году у людей были высокие ожидания перемен.

После 2010 года общество стало более зрелым и битым, они уже ничего не ждут. Весь этот пафос "революций" сдулся, и поэтому, кажется, что есть политическая апатия. Одна из причин в том, что в Кыргызстане политика превратилась в политический рынок – банально базар.

Все прекрасно знают, кто сколько стоит, что без денег сложно себя проявить в политике, что сформировалась жесткая монополия власти, доступ к которой возможен и в значительной степени через деньги. Все наблюдают за политикой как за не совсем честной торговлей. Но сознают ли люди, что все это потом скажется на их жизнь? Да. Они так и говорят: "Бул политиктер эмес, бул копостер. Алар бизди кууратат" ("Это не политики, это купцы/бизнесмены. Они нас доведут").

- Что было бы, если бы Роза Отунбаева выдвинула свою кандидатуру?

- Роза Отунбаева сделала достаточно много. И до сих пор ее гражданская позиция и ответственность – планка, которую большинству политиков не достать. Возрастной порог президентства у нас ограничен, и Роза Исаковна его перешла. Это дает ей больше свободы и независимости проявлять себя. Думаю, сегодня у нее были бы очень высокие шансы, особенно в сравнении с иными кандидатами в президенты и их риторикой и ее возможностями. Она единственный политик в геополитическом уровне, который представляет не только Центральную Азию, но и Евразию. Я это говорю, не сидя в Бишкеке, а общаясь с коллегами из дальнего зарубежья. Она, во-первых, представляет Мадридский клуб с очень высокой репутацией, членами которого являются выдающиеся политические лидеры разных стран. Из постсоветского пространства в него входят только Михаил Горбачев и Роза Отунбаева. Она единственная выступает на мировых площадках как равная с любыми мировыми лидерами. Кто еще может похвастаться этим далеко не только в Кыргызстане?

Я ее не идеализирую, но то что мужества ей не отнимать, в отличие от многих мужчин, очевидно. Вспомнить хотя бы то, как после речи президента она ушла со сцены 31 августа 2016 года, продемонстрировав достоинство - то редкое качество, которое у нас потихоньку сходит на нет, что на государственном уровне, что просто на политическом.

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