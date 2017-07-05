КырВыборы. Предвыборные "разводы" и альянсы

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков раскрыл свое намерение баллотироваться на президентских выборах, высказав возможность своего самовыдвижения.

Между тем одна из потенциальных кандидатов в президенты, бывший вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова поддержала кандидатуру Темира Сариева и собирается возглавить его выборный штаб. За 3,5 месяца до выборов начались политические альянсы и последовавшие по причине личных амбиций разводы?

У Турсунбекова нет обиды на СДПК

До сегодняшнего дня оставалось неясным, будет или не будет участвовать в президентских выборах спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.

Турсунбеков сказал, что не таит обиды на Социал-демократическую партию из-за невыдвижения его кандидатуры на президентство от имени партии.

"Пока что неизвестно, кто именно обижается: я или другие. Лично у меня обиды нет. Я не из таких", - сказал спикер Жогорку Кенеша 30 июня.

Из кандидатур Сооронбая Жээнбекова и спикера парламента Чыныбая Турсунбекова "предпочтение" 17 мая было отдано первому.

Но и после утверждения политсоветом СДПК кандидатуры Жээнбекова звучали слухи, что партия будет выдвигать и второго кандидата. Сам Турсунбеков в интервью журналистам не опровергал, но и не подтверждал этот слух.

После этого 3 июня советник президента, руководитель выборного штаба Сооронбая Жээнбекова Фарид Ниязов заявил, что от социал-демократов будет только один кандидат.

В рамках визита в Россию Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов Татарстана 24 июня, назвал Сооронбая Жээнбекова наиболее подходящим кандидатом на президентских выборах.

Более того, президент отметил, что убежден в поддержке его кандидатуры на съезде СДПК.

Тем не менее политолог Марс Сариев придерживается мнения, что вопрос о кандидате власти до сих пор остается открытым.

"В СДПК создалась патовая ситуация. С помощью какой технологии можно благополучно выбраться из этой ситуации? При равном весе обоих кандидатов обычно подбирают компромиссную фигуру, стоящую вне системы", - сказал эксперт.

По его мнению, на съезде СДПК 15 июля, помимо кандидатуры Жээнбекова и Турсунбекова, может быть выдвинута совершенно другая кандидатура.

Тандем Сариева и Ибраимовой

Пока партия власти ломает голову над вопросом единого кандидата, поступила новость, что выборный штаб лидера партии "Ак шумкар", экс-премьер-министра Темира Сариева возглавит Эльмира Ибраимова.

До этого звучали слухи, что экс-вице-премьер-министр, экс-глава Счетной палаты будет баллотироваться на президентских выборах. Как сообщила Ибраимова Би-Би-Си, она не будет участвовать в гонке.

По мнению экспертов, поддержка Эльмиры Ибраимовой значительно укрепит позиции кандидата в президенты Темира Сариева. По отдельной информации, Россия отдает предпочтение среди кандидатов Сариеву.

"Если партия власти не выберется из создавшейся ситуации, то в выигрыше останутся другие кандидаты. Например, есть вариант "рекомендации России". Возможно, у Сариева есть шанс, но сейчас говорить об этом трудно", - сказал политолог Марс Сариев.

За 3,5 месяцев до выборов наблюдается активизация в политической среде. В течение последней недели свыше 10 политиков выразили намерение баллотироваться в президенты, сдав необходимые документы в ЦИК.

Источник - bbc.com/russian

