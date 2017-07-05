В Киргизии идет предвыборная кампания против СМИ

На фоне приближающихся президентских выборов в Киргизии (они назначены на 15 октября) в стране усилилось давление на оппозиционную прессу.

Вчера суд в Бишкеке удовлетворил очередной, уже третий иск против интернет-издания Zanoza.kg, обязав его опровергнуть несколько материалов и выплатить штраф в 6 млн сомов (5,15 млн руб.). С учетом решений по предыдущим искам Zanoza.kg должно намного больше - 21 млн сомов (18 млн руб.). Журналистов обвиняют в распространении сведений, "порочащих честь и достоинство" президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. При этом в тексте, на основании которого построено обвинение по последнему иску, господин Атамбаев не упоминается вовсе. В статье лишь говорится о зависимости Бишкека от других региональных игроков. В этом, по мнению автора, виноваты "начальники" и "руководители" страны, но суд такое объяснение не устроило. "Если в публикации не указаны фамилии конкретных лиц, но из контекста ясно, о ком идет речь, то надо считать, что в отношении этого лица были распространены недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство,- что и было доказано на судебном заседании",- заявил прокурор Руслан Абдырахман.

Zanoza.kg - не единственное СМИ, столкнувшееся с преследованием в Киргизии. В июне на территории страны заблокировали доступ к российскому информагентству "Фергана", также критиковавшему политику Бишкека. А его корреспондент Улугбек Бабакулов, обвиняемый в разжигании межнациональной розни, был вынужден выехать за рубеж. Внимание генпрокуратуры Киргизии привлекла статья господина Бабакулова "Люди как звери" - в ней журналист говорил об участившихся призывах к расправам над узбеками в соцсетях. По мнению ведомства, этот текст мог побудить жителей Киргизии к "противозаконным и антиобщественным действиям". Как сообщил в беседе с "Ъ" главный редактор "Ферганы" Даниил Кислов, заочный суд над журналистом должен пройти в ближайшие дни. "Эта карта активно разыгрывается против любого противника режима - его просто обвиняют в разжигании межнациональной вражды",- пояснил "Ъ" господин Кислов.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев не собирается баллотироваться на следующий срок, однако он уже публично поддержал одного из кандидатов - премьера Сооронбая Жээнбекова. При этом любые предположения об исходе выборов киргизские власти воспринимают в штыки. Из-за этого жесткой критике в провластной газете "Вечерний Бишкек" подверглись сразу два российских эксперта по Средней Азии - Аркадий Дубнов и Андрей Грозин, которых назвали "провокаторами". "Давление на прессу, которое началось в Киргизии, остановить уже сложно,- сказал "Ъ" господин Дубнов.- Исключение есть - генпрокуратура отозвала иск против киргизской службы радио "Свобода", побоявшись международного скандала. Местных же оппозиционных журналистов продолжают запугивать".

Источник - kommersant.ru

