Почему Гуолтни досрочно оставила должность посла США в КР, станет видно по ее преемнику

Экс-министр иностранных дел КР полагает, что, возможно, американцы собираются усилить свое влияние в Центральной Азии



Посол США Шейла Гуолтни досрочно завершает свою дипломатическую миссию в Кыргызстане. Об этом она заявила 3 июля во время праздничного мероприятия по случаю Дня независимости США.



«После 33 лет службы своей стране, большая часть которой прошла за рубежом, я решила вернуться к своей семье в родную Калифорнию… Любовь к семье важна как для кыргызского, так и американского народа», – объяснила дипломат причину своего возвращения в Штаты.



Шейла Гуолтни завершит свою дипмиссию через несколько недель. Однако дипломаты очень редко покидают свои посты без причины, как справедливо заметил бывший министр иностранных дел Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов. Впрочем, как признал он в разговоре с «Вести.kg», основанием для подобных кадровых перестановок действительно могут быть как дела личного характера, так и политические решения.



– Сейчас сложно сказать, какие были в случае с Шейлой Гуолтни, – сказал дипломат. – Об этом можно будет судить по тому, кто заменит ее на посту посла США в КР. Если это будет кто-то ее уровня, то, пожалуй, причины и правда частные. А если более активный и влиятельный человек, «посол-ястреб», то будет ясно, что присутствует политическая мотивация.



По мнению Джекшенкулова, для перестановок могут иметь значение события в Сирии и Афганистане. Он предположил, что Америка будет стремиться усилить свое воздействие в Центральной Азии, в том числе и в рамках войны против терроризма. Безусловно, это приведет к усилению противостояния между крупными державами - США, Россией и Китаем - в борьбе за влияние в регионе. А это, как добавил экс-министр, накладывает на кыргызстанских политиков большую ответственность за мир и стабильность в стране.



– За последние 2-3 года отношения между Кыргызстаном и Штатами находятся в стагнационном состоянии, и перспектива их неясна, – считает экс-министр. – В 2015 году денонсировали договор о сотрудничестве с США после присвоения Азимжану Аскарову звания «Защитника прав человека». Однако сейчас есть информация, что собираются выработать другой договор о сотрудничестве, но пока это только на уровне встреч и разговоров. Так что цель отзыва Гуолтни покажет время.



Президент Барак Обама назначил Шейлу Гуолтни послом США в Кыргызстане в 2015 году. Кто займет эту должность теперь, пока неизвестно.



Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=46907&Itemid=83