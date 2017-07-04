Трое граждан, стремящихся стать президентом, подали заявление в ЦИК

Как информирует ЦИК, 3 июля поступили заявления еще от трех граждан Кыргызстана об участии в предстоящих президентских выборах путем самовыдвижения.

Это: 62-летняя пенсионерка Замира Муратбекова, 42-летний временно безработный Санжарбек Энназаров, а также 56-летний председатель общественного фонда имени Суймонкула Чокморова Сагынбек Абдрахманов.

Тем самым количество сдавших документы в Центризбирком граждан с намерением пойти на президентскую гонку дошло до 15. Из них 13 написали заявление о самовыдвижении, 2 указаны как выдвиженцы от политических партий.

До этого были приняты заявления от международного эксперта Таалатбека Масадыкова, лидера партии «Онугуу-Прогресс» депутата Бакыта Торобаева, ректора Международного Центральноазиатского университета Камилы Шаршекеевой, экс-омбудсмена Турсунбая Бакир уулу, лидера партии «Ак шумкар» Темира Сариева, сидящего в заключении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, лидера фракции «Республика – Ата Журт» Омурбека Бабанова, председателя центра «Лига-антикризис» Назарбека Нышанова, директора предприятия «Аурдин» Арстанбека Абдылдаева (Арстан Алай), руководителя организации «Институт общественного анализа» Риты Карасартовой, председателя Ассоциации производителей Бакыта Дегенбаева и представителя фирмы «Маро» Латвии в Кыргызстане Сайнидина Султанидинова.

Кроме Торобаева и Сариева все остальные самовыдвиженцы.

Источник: Азаттык уналгысы